楓葉姐姐翻車！中國演出協會不忍出手了：團播不得濃妝「過度美顏」

記者蔡維歆／台北報導

楓葉姊姊身穿桃紫色洋裝加上光線，讓身體膚色和臉部出現巨大色差。（圖／翻攝自sk.moonlake217 IG）

抖音中國女團「SK月亮湖217」暴紅，其中楓葉姐姐的神顏值、修長的雙腿吸引一票台灣死忠粉絲，打賞更是不計其數。不過事後抖音祭出新規範，禁止主播們「過度使用美顏」，引發熱烈討論。如今中國演出行業協會發布「網路表演經紀機構運營服務要求」，明確規定團播表演人員不得濃妝豔抹、過度「磨皮美顏」。

楓葉姊姊露出川字腹肌（圖／翻攝自抖音）

楓葉姐姐甜美的笑容、時不時的挑眉，以及和網友們良好的互動，打進台灣網友們的心，也連帶讓女團「SK月亮湖217」暴紅，但一度在直播中，楓葉姊姊因濾鏡消失，導致無修圖真面目曝光，引發網友討論。其實，除了楓葉姐姐外，不少抖音女團都是開濾鏡，把自己塑造成長腿大眼美女，吸引粉絲上門。

如今中國的「網路表演經紀機構運營服務要求」指出，團播需傳達正向引導概念，不應透過暗示性語言、動作或虛假親密關係誘使觀眾消費，且不應引導粉絲進行「斗內」（donate）排名或攀比。另外，團播人員才藝展示方面，單次舞蹈需維持2個8拍以上完整動作組合，且時長不低於2分鐘；服化道方面則要大方得體，「不得濃妝豔抹、過度磨皮美顏」，再度掀起討論。

