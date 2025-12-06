楓葉姐姐要跌落神壇？抖音祭出「禁過度美顏」新規 違者最慘下場曝

大陸抖音女團「SK月亮湖217」因「上車舞」爆紅，站在C位的直播主「楓葉姐姐」人氣更是非同凡響。（圖／翻攝自Instagram／sk.moonlake217）

大陸抖音女團「SK月亮湖217」因「上車舞」爆紅，而站在C位的直播主「楓葉姐姐」人氣更是不斷攀升。但一直以來抖音女團都會開濾鏡直播，把自己塑造成長腿大眼美女，吸引更多粉絲；而抖音平台為抑止之歪風，傳出有新規定「禁止過度美顏」，違者恐面臨限流、斷播甚至永久封禁帳號的處罰，消息曝光掀起熱議。

近日微博瘋傳抖音明年元旦起祭出的新規定，包括「禁止主播營造低俗擦邊等不良感知」、「透過穿著、剪影等方式凸顯身材曲線、突出敏感部位」、「設計抽打敏感部位、製造濕身效果、體罰等遊戲互動環節」、「過度美顏、拉伸導致身材比例扭曲」，大多針對外表的規定。而內容中寫到，違規者將面臨限制流量、中斷直播或帳號永久封禁的處罰。

雖然平台用意是為了提升直播內容品質，避免誤導觀眾，但有不少喜愛才爆紅不久的抖音女團「SK月亮湖217」的網友，其中C位成員楓葉姐姐有甜美笑容和修長美腿更是擁有高人氣，擔心她與女團從此跌落神壇，「小開濾鏡應該沒關係吧，不要一看就超怪就好」、「會不會看不到楓葉姐姐了？」、「哇要看到楓葉的原形了嗎？」

但大多數人認為是「好規定」，直指部分團播美顏效果過度，扭曲臉型與身材比例，「腿都拉成麻花了」，「濾鏡一關，原形畢露」。也有網友幽默表示，未來可期待「全網大驗顏值時代」和「化妝師行業看漲」。

不過陸媒《極目新聞》報導指出，抖音平台客服回應，目前尚未有官方公告，也未接獲內部通知，以正式公告為準。業界與網友都在觀望，明年元旦新規生效後，熱門主播的直播風格將面臨考驗。

