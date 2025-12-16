楓葉姐姐「真實年齡」突曝光！尖叫急喊：不播了

娛樂中心／李明融報導

中國抖音近年盛行直播，在10月突然開始掀起「團體直播」風潮，女團「SK月亮湖217」成員楓葉姐姐，因一段非常洗腦的「上車舞」人氣急速飆升，在台灣也有不少粉絲，她以甜美外貌和火辣身材走紅被封為「直播女神」，近日有網友突然公開她的真實年齡，嚇壞一票粉絲，她聽到後也立刻尖叫喊「下播！」，不少人聽到後也說不要公開比較好。

楓葉姐姐突遭曝「真實年齡」尖叫急喊：不播了！一票人勸「不公開比較好」

近日有網友透露楓葉姐姐的真實年齡，讓她急著喊要關播。（圖／翻攝自IG ＠sk.moonlake217）近日有網友在Threads以「出大事」為題，透露直播中，楓葉姐姐的真實年齡曝光，疑似是大學剛畢業的年紀，完全出乎意料，接著主持人還喊了一句「一個小姑娘」，楓葉姐姐聽到當場尖叫急喊「下播！」，不少網友聽到後紛紛感到驚訝；事實上，楓葉姐姐的年齡一直以來都是大家最好奇的地方，雖然沒公開具體年齡，但她曾透露自己的生日在2日，且也回應「這個暫時先不說了，我想保持神秘，以後大家會知道！給一小驚喜，我是00後喔」，也就是說實際年齡不超過25歲，有網友覺得的確是太過年輕，還是不要公開比較好。

楓葉姐姐突遭曝「真實年齡」尖叫急喊：不播了！一票人勸「不公開比較好」

過去就有網友相當好奇楓葉姐姐的實際年齡，她僅透露是00後。（圖／翻攝自IG ＠sk.moonlake217）

中國抖音最近掀起了一陣直播熱潮，其中女團「SK月亮湖217」成員之一的楓葉姐姐憑著「上車舞」在台灣快速累積人氣，成名後爭議話題也層出不窮，先前她才被質疑特效開很大，使得頸部、手臂的膚色與臉部膚色形成「極大色差」，網友在留言區紛紛吐槽「姐姐這套衣服請塵封」、「姐姐啊，不是咱要說你哈，今天這套…屬實有些、炸裂」、「今天這套好顯黑啊」；但也有網友出面幫忙澄清燈光、色調與背景也是原因之一，對其造型和表現給予正面肯定。

