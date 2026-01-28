楓葉姐姐QQ？直播嚴禁「修修臉」 陸新規超狂：美顏受限、跳舞須達2分

網紅直播不能「修修臉」了！中國新規範超狂，嚴禁過度美顏磨皮、跳舞須達2分鐘才能播。圖／翻攝自楓葉姐姐IG

中國國家市場監督管理總局（國家標準化管理委員會）近日正式批准發布國家標準《網路表演經紀機構運營服務要求》。這項新標準針對近年來在直播圈迅速崛起的「團體直播」（簡稱「團播」）模式劃定了明確的合規紅線，試圖遏制產業野蠻生長，推動其邁向標準化與專業化。

嚴禁「虛構親密關係」誘導消費

「團播」作為一種多人同框的直播互動形式，近年來熱度極高，但也衍生出不少亂象。新發布的標準明確指出，團播內容必須堅持正向引導，嚴格禁止透過暗示性的語言、動作，或藉由虛構「網戀」、「親密關係」等方式來誘導用戶消費。

此外，針對直播間常見的「PK」文化，標準也做出了嚴格限制，明確規定「不應組織粉絲進行打賞排名或攀比」，意在遏制非理性的消費風氣，避免粉絲因情緒勒索而陷入過度打賞的陷阱。

才藝展示有「硬指標」 隨意扭動NG

值得注意的是，該標準對於主播的才藝展示提出了極為具體的量化要求，被視為本次新規的最大亮點。針對舞蹈類表演，標準規定「單次舞蹈需維持2個8拍以上完整動作組合，且時長不能低於2分鐘」，這意味著過去那種隨意扭動兩下、毫無技術含量的「水時長」表演將被判定為不合規，主播必須具備一定的專業技能與表演完整性。

在形象管理方面，標準也對「顏值經濟」做出了規範，要求主播的服裝、化妝、道具需大方得體，明確提出「不得濃妝豔抹」以及「不得過度磨皮美顏」。這項規定旨在減少直播畫面與真人的巨大落差，回歸真實與健康的審美。

強化機構責任 審核人員需持證上崗

除了規範主播行為，新標準也大幅提高了營運主體（MCN機構、經紀公司）的准入門檻與管理責任。標準規定，團體直播營運主體的內容審核人員必須具備相應的政治素養、文化藝術素養、專業知識以及內容辨別與風險識別能力，這些審核人員必須經過崗前培訓，並在考核合格後方可上崗，不能僅由普通員工兼任。

同時，營運機構被要求建立嚴格的內部管理機制，定期對網路主播的行為規範進行考核。對於出現違規行為的主播，機構必須立即制止，並根據情節嚴重程度，採取警示、暫停播出，甚至解除合作等懲戒措施。

中國演出產業協會表示，《網路表演經紀機構運營服務要求》的發布，標誌著網路表演經紀機構的服務將有章可循，有助於推動整個直播產業從「流量至上」轉向「內容為王」的專業化發展階段。



