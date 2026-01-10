楓香換裝染紅台北街頭 中山北路估2週後現美景

（中央社記者陳昱婷台北10日電）連日低溫將台北市街道的楓香漸染紅，公園處表示，至善路一至三段、士林官邸公園等處的楓香已變色，翠綠、金黃及嫣紅交織，中山北路一至三段的楓林大道預計2週後換裝完畢。

台北市工務局公園路燈工程管理處今天發布新聞稿表示，近日大陸冷氣團接連來襲，街道上的楓香逐漸染上金黃、亮橘及嫣紅，葉色層次分明，為濕冷天氣帶來一股視覺溫暖，即便只是匆匆經過仍能感受自然之美。

公園處表示，目前至善路一至三段、敬業三路、中山北路五段、康樂公園、林森公園、士林官邸公園及中山21號廣場的楓香都已變色，不管晴雨都美不勝收，而中山北路一段至三段知名的楓林大道正逐漸變色，預計2週後就會全數換上新裝。

公園處說明，楓香是台灣具代表性的原生落葉喬木，每年入冬後，葉片會隨著日照縮短進行色素轉換，故有「秋紅樹」別稱，當低溫持續、日夜溫差大且白天日照強，紅葉就越發漂亮。（編輯：李亨山）1150110