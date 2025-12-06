「楓」了！福壽山、武陵楓葉進入炸紅巔峰 把握最後夢幻期

隨著冬季到來，台中多處高山景點迎來楓葉最美時刻！武陵農場與福壽山農場成為賞楓熱點，遊客直呼「值得一遊」。福壽山農場指出，目前松廬東側的楓葉已全面轉紅，今年的賞楓期進入尾聲，提醒遊客把握最後的賞楓時光。

福壽山農場今日盛況。（圖／福壽山農場臉書）

近期氣溫下降，大梨山地區的楓葉也逐漸轉紅，福壽山農場的鴛鴦湖與松廬區域紅葉正盛，農場吸引大量遊客前來拍攝婚紗照，也有氣象主播專程上山取景。松廬楓紅進入巔峰期，滿山色彩斑斕，美不勝收。

醒獅園旁的青楓小徑葉色逐漸從綠轉黃再到橘紅，整個山谷宛如畫卷。（圖／武陵農場臉書）

另外，武陵農場則表示，行政中心周邊楓葉已進入高峰，醒獅園旁的青楓小徑葉色逐漸從綠轉黃再到橘紅，整個山谷宛如畫卷。遊客若想捕捉武陵最浪漫的秋景，應抓緊近日最後機會。而大雪山國家森林遊樂區隨著氣溫下降，也陸續展現紅葉美景，不僅可賞楓、觀雲海，還可能遇見長鬃山羊、藍腹鷴等野生動物，增添登山樂趣。

今年的賞楓期進入尾聲，提醒遊客把握最後的賞楓時光。（圖／福壽山農場臉書）

