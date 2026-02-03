楚翔瘦身15公斤回歸《百味人生》 脫衣露腹肌「我很有自信」

楚翔（右）瘦身15公斤回歸《百味人生》，左為李睿紳。（三立提供）

三立八點台劇《百味人生》劇情又加入新角色，楚翔在休息一段時間後強勢回歸，在劇中飾演「葉冠偉」，表面上是葉家長子、長孫，其實是媽媽（璟萱飾）和炳坤（林佑星飾）兒子，當年頂替身分進入葉家，葉家阿嬤早已知情，始終對他保持距離，長年偏心真正的親孫葉冠廷（溫少淮 飾），讓他在「名不正、言不順」的陰影下成長，角色命運從一開始就註定不平靜。

楚翔這次歸隊拍戲，最開心的莫過於他的好哥們李睿紳。李睿紳笑說，很替楚翔回來拍戲感到開心，也聽說他之前先去拍了電影，為了角色減肥、運動，「這本來就是演員該做的事，但他真的很努力。」他也打趣表示，兩人目前對戲不多，「但之後應該會搭到，因為他要跟我妹配一對。」至於楚翔是不是越來越有自信？李睿紳直言：「他一直都很有自信啦。」

廣告 廣告

楚翔自豪有4塊腹肌，「如果再有需要脫衣服的戲，我現在可以很有自信。」（三立提供）

談到這次「轉型」，楚翔坦言契機來自上一檔《願望》殺青後接到一部軍事題材作品，為了貼近1996年外島阿兵哥的形象，決定徹底改變自己。「那個年代的兵幾乎都是瘦又精壯型，加上是大螢幕作品，就算是小角色，也想對角色負責。」於是他展開近乎當兵等級的訓練生活。

楚翔回想訓練期完全不輕鬆，從體能、單兵教練、刺槍術到砲操樣樣來，伏地挺身一做就是100下起跳，操場十圈是日常，「真的有種『我到底為什麼要這樣折磨自己』的感覺，超痛苦。」但也正因如此，他成功瘦身約15公斤，體態徹底翻轉。對現在的自己，楚翔給出70分的評價。他笑說，以前最怕拍脫衣戲，因為肚子都是肉，站在其他身材很好的演員旁邊會很自卑；現在不只體態精實，還練出微微4塊腹肌，「如果再有需要脫衣服的戲，我現在可以很有自信。」至於剩下的30分？他笑說要朝8塊肌邁進，「但那又是另一條很辛苦的路。」

這次在《百味人生》中，他也首度解鎖「有錢人」角色，讓他自己都忍不住笑說：「終於演到有錢人了！」同時還加入許多過去沒嘗試過的角色元素，直呼是一大突破，楚翔直接拜託大家：「讓我脫離一下8＋9啦。」楚翔也大方承認，現在確實比較常照鏡子，「以前是想吃就吃，現在會控制，為了角色，也為了身體更健康。」

更多中時新聞網報導

葉芷妤來台拍片被讚寶藏女孩

衛福部「健康幣」6大回饋 可抵保費

台北國際書展開幕 今年「泰精彩」