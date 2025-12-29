楠仔坑運動中心完工 打造北高雄全齡健康新據點

迎接楠梓地區科技產業轉型，高雄市政府持續落實「健康城市」與「全齡運動」政策，北高雄再添重要公共建設。位於楠梓交流道附近的「楠仔坑運動中心」已於今年11月20日完工，預計明年6月正式對外營運，將成為在地居民與新移入族群的運動休閒新據點。

↑圖說：楠仔坑運動中心規劃有停車場與完善的無障礙動線，讓不同年齡與族群都能安心使用。（圖片來源：高雄市工務局提供）

工務局長楊欽富指出，楠仔坑運動中心以市民實際需求為核心規劃，館內設有多功能運動球場、50公尺室內溫水泳池、SPA池、烤箱室、體適能中心及瑜珈教室等完善設施，並同步規劃停車空間與無障礙動線，讓不同年齡層與族群都能安心使用。整體設計以「楠木樹林」為意象，透過俐落線條與明亮簡潔的色彩配置，營造自然、友善且具現代感的運動氛圍，期盼成為市民培養運動習慣、提升生活品質的重要場域。

新建工程處表示，楠仔坑運動中心總樓地板面積達8,932.9平方公尺，工程經費約6.1億元，施工過程著重工程品質與空間尺度的整體營造。場館採挑高大跨距設計，並配置南北向大面開窗，引入充足自然採光，同時延伸戶外綠廊景觀，使建築在結構安全、空間通透性與環境融合上皆展現亮點，呈現兼具工程技術與建築美學的公共運動設施。

↑圖說：館內設置50公尺室內溫水泳池。（圖片來源：高雄市工務局提供）

運動發展局進一步說明，楠仔坑運動中心已完成招商作業，後續將進行室內裝修與營運整備，預計於115年6月正式開幕。未來除提供多元化運動課程與專業教練指導，也將導入健康促進服務，全面提升市民健康識能，落實永續經營理念。

隨著智慧科技S廊帶、楠梓產業園區轉型及台積電設廠計畫逐步推進，楠梓地區人口結構日趨多元，對優質運動與休閒空間的需求持續攀升。楠仔坑運動中心的完工，不僅補強北高雄運動資源版圖，也為新舊居民打造兼具科技發展、陽光生活與健康品質的城市新樣貌。

