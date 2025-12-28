「楠仔坑運動中心」完工 打造北高雄全齡建康新地標

高市府持續推動「健康城市」與「全齡運動」政策，北高雄再添新運動據點！高市府工務局楊欽富局長今(廿八)日表示，位於楠梓交流道附近的楠仔坑運動中心已於今年十一月廿日完工，預計明年六月正式開幕，將成為北高雄民眾運動休閒的新選擇。(見圖)

楊欽富指出，楠仔坑運動中心以民眾需求為導向，館內設置多功能運動球場、五十公尺室內溫水泳池、SPA池、烤箱室、體適能中心及瑜珈教室等多元設施，同時配備停車場與完善的無障礙動線，讓不同年齡與族群都能安心使用；設計上以「楠木樹林」意象形塑場館風格，並透過乾淨俐落的線條與明亮簡潔的用色，為運動中心營造出舒適宜人的運動氛圍，讓民眾在友善、自然、具有現代感的環境中享受運動；同時期盼運動中心正式啟用後，能成為民眾培養運動習慣、提升生活品質的重要據點。

新建工程處提到，楠仔坑運動中心總樓地板面積達八千九百三十二.九平方公尺，工程造價約六.一億元，著重工程品質與空間尺度的整體營造，採挑高大跨距設計，搭配南北向大面開窗，有效提升自然採光並延伸戶外綠廊景觀，使場館在結構系統、空間通透性與環境融合上都展現特色，呈現兼具工程技術與建築美學的公共運動設施。

運動發展局說明，為豐富高雄市運動中心多樣性、充實全齡及多元族群的運動權益，楠仔坑運動中心已完成招商，後續將辦理室內裝修與營運整備，預計於明年六月盛大開幕，屆時將提供多元運動課程、專業教練指導等健康促進服務，增進民眾健康識能提供永續品質服務，歡迎民眾踴躍使用。

隨著智慧科技S廊帶聚落、楠梓產業園區轉型與台積電設廠計畫逐步推動，楠梓地區預期將吸引更多科技產業人才及家庭移入，人口結構日益多元，對運動休閒空間的需求亦將持續提升；楠仔坑運動中心的完工，使北高雄運動資源更加完備，也為新舊居民提供兼具科技、陽光與健康的高品質生活環境。