楠弘集團x台灣獨奏家樂團隆重呈獻 攜手鋼琴女王陳毓襄再現拉赫瑪尼諾夫震撼神曲

▲「協奏曲女王」鋼琴家陳毓襄再度攜手台灣獨奏家交響樂團，於台北、台中、台南與高雄展開 2026 新年巡迴演出。

【記者 宋祥霖／高雄 報導】楠弘集團長期支持國內藝術文化發展，2026年度伊始，再度攜手台灣獨奏家交響樂團合作，推出備受矚目的《2026新年音樂會》。本次音樂會特別邀請享有「協奏曲女王」美譽的鋼琴家陳毓襄再度同台，共同演繹鋼琴史上最具挑戰性的經典之一─拉赫瑪尼諾夫《第三號鋼琴協奏曲》。

鋼琴女王陳毓襄 獻奏絕美名曲

此曲創作於1909年，正值拉赫瑪尼諾夫遠赴美國巡迴演出之際，作品中深藏濃厚思鄉情緒與鮮明的俄羅斯民族音樂色彩。大量高難度技巧與綿密音符，充分考驗演奏者的情緒掌握與技術深度，演奏家陳毓襄以其爐火純青的琴藝、深沉浪漫的詮釋風格，將引領樂迷走進作曲家的內心世界，感受其熾熱又細膩的情感投映。

音樂會下半場由法國作曲家拉威爾的傳世名作《波麗露》拉開序幕。作品以固定節奏、旋律及和聲為基礎，透過不同管弦樂器的色彩堆疊，展現層層遞進的壯麗音響，此曲也曾被視為宣告新音樂時代來臨的象徵之作；緊接著樂團將演出聖桑充滿狂歡氛圍的《酒神之舞》，以及墨西哥作曲家馬奎茲最受歡迎的作品之一《丹戎舞曲第二號》，兩首作品皆以鮮明節奏與奔放能量著稱，為新年注入歡欣炙熱的活力。

▲鋼琴家陳毓襄將以深厚技巧與音樂性挑戰拉赫瑪尼諾夫《第三號鋼琴協奏曲》，展現協奏曲女王的精湛實力。

藝術×公益：偏鄉學童走進音樂廳

楠弘集團身為企業，不僅在市場上推動家居生活美學，也積極投身山林、藝文、教育、公益領域；今年的新年音樂會更以具體行動支持偏鄉藝文平權，特別邀請高雄偏鄉學童一同進入音樂廳，親身體驗世界級古典演出的感動。繼去年首度受邀後，那瑪夏地區家長與師生今年再度到場聆賞，紛紛表達高度期待與感謝，也表示對孩子而言，這不僅是一場音樂會，更是難得的學習體驗與文化啟蒙。

楠弘集團創辦人蘇振輝董事長表示：「我們相信藝術能啟發生命，文化欣賞不應因為地域而受限，希望讓更多偏鄉孩子在美的環境中看見更大的世界。」

對楠弘集團而言，這是一份充滿幸福感的企業社會責任，期盼透過這場曲目精選的年度音樂盛宴，為全新一年注入滿滿活力與喜悅，也成為推動文化向上、社會美好的一股力量。（照片記者宋祥霖翻攝）

▲楠弘集團與台灣獨奏家交響樂團共同邀請高雄偏鄉學童走入音樂廳聆賞國際級演出。