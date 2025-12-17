楠梓分局「交安拉警報」轄區8小時內接連發生兩起死亡交通事故
【警政時報 蔡宗武／高雄報導】高雄市楠梓分局轄區今（17）日接連發生兩起死亡交通事故，短短8小時內奪走兩條人命，分別為一名83歲行人及一名34歲機車騎士，楠梓地區交通安全再度亮起警訊，兩起事故相關肇事責任，均已報請交通大隊進一步分析研判，也讓地方居民對通勤尖峰與夜間行車風險高度關注。
首起事故發生於凌晨0時許，地點位於楠梓新路，83歲黃姓婦人由北向南穿越道路時，與25歲許姓男子騎乘、沿楠梓新路西往東直行的重機車發生碰撞，黃婦當場倒地受傷，經送醫搶救仍因傷重不治。警方到場後封鎖現場採證，並對許男實施酒測，結果為零，初步排除酒駕情事，詳細肇因仍待交通事故鑑定釐清，包括行人穿越位置及機車行駛速度等因素。
第二起事故則發生在上午8時許，上班尖峰時段的楠海路與藍田路口，39歲胡姓男子駕駛營業用預拌水泥大貨車，由楠海路北向南行駛，左轉藍田路時，與對向南向北直行、由34歲林姓男子騎乘的重機車發生碰撞，林男遭猛烈撞擊，當場傷重不治，胡男酒測結果同樣為零，警方已調閱路口監視器畫面，將針對視線死角、轉彎未讓直行車等可能肇因深入分析。
楠梓警分局指出，為降低事故發生率，今年已全面強化執法作為，針對行人路權五大違規項目共取締3834件，較去年同期增加1929件；另針對大型車輛違規行為，也取締3205件，較去年同期增加513件。警方表示，後續將函請勞工局對職業駕駛所屬公司進行勞動檢查，並請監理機關加強運輸業者安全管理與教育訓練，提醒大型車駕駛轉彎務必減速禮讓，行人應行走行人穿越道，機車族行經路口也須提高警覺，共同守護用路安全。
