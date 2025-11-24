楠梓單月預售屋成交個案數 單坪落差逾10萬元購屋族等降價

【記者葉家銘／高雄報導】過去楠梓因台積電設廠效應，導致區域預售屋單價從1字頭飆漲到均價3字頭，甚至部分建案賣到4-5字頭行情，然而隨著央行信用管制超過1年，區域預售屋買氣出現雪崩下滑，甚至出現單月成交全區僅個位數，《壹蘋新聞網》依實登歷月交易量統計，今年7月全區單月成交3戶；9月成交7戶，創下史上新低與次低，然而區域房價並未出現大幅減少，市場呈現「有價無量」現象。

楠梓去年預售屋成交量1-9月1971戶，單價均價33.75萬元；而今年前9月成交單價拉高到40.22萬元，但總戶數僅231戶，房市買氣大跌88%，然而單價卻呈現漲幅19.2%！而今年在為數不多成交量，包括隆大「鳳凰萃」、居富「行見築 」、興連城「白隅」、吉隆「森淼」屬交易量較好個案，當中今年楠梓最賣個案興連城「白隅」，成交58戶，其餘個案多數低於10戶，甚至5戶不到。

今年7與9月楠梓區出現單月預售屋成交個位數，該現象代表著多數建案成交掛蛋，案場一周來人兩三組，少部分個案甚至出現當周沒有來人現象，沒有來人賞屋，代銷跑單call客回籠組數銳減，自然而然成交量下滑，而楠梓房價陷入困境另個主因在於新成屋已出現明顯讓利，最明顯個案如位於捷運都會公園站旁協勝發預售案「都薈綻」，內棟中低樓層最低30-32萬元行情，有感降價讓整個楠梓房價被迫下修定錨。

楠梓區預售屋歷月單價與成交量

今年第四季位於高雄大學生活圈包括華友聯、遠雄、茂德等均有個案進場，房價不僅要挑戰4字頭，「遠雄一靚」房價還想挑戰比區域均價高2-3成，「高大之上」則先主力販售低樓層，高樓層景觀戶因單價想要挑戰5字頭，目前採被動銷售。高雄房屋市場調查協會榮譽理事長蔡紹豪分析，楠梓區目前新屋房價從3字頭出，到4字頭中末段都有，區段面臨著新成屋讓利，建案單價落差大，購屋族期待個案降價，因此選擇持續觀望市場，但不少個案因購地與營建成本高，要讓利機會有限。

高雄大學3場指標案，房價都要挑戰4字頭，部分仍想創價銷售。葉家銘攝

