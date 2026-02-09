楠梓後勁公園 華麗轉身秘密城堡

楠梓區後勁公園華麗轉身，打造成「森林熊的秘密城堡」特色遊戲場！市長陳其邁昨（九）日出席啟用活動，見證公園從昔日工業記憶轉型科技綠肺，陳其邁於聽取公園處長林燦銘簡報後，與現場貴賓共同進行「森林熊的秘密城堡」特色遊戲場啟用儀式，隨後前往遊戲場視察、體驗遊樂設施，歡迎大小朋友到此安心遊玩、共享充滿綠意的共融遊憩時光。（見圖）

陳其邁感謝李柏毅立委大力支持爭取中央經費，以及中油公司睦鄰經費，工程總經費約五千九百萬元，他也特別感謝高雄市議會對市政預算的支持，尤其近二年，市府成立公園處，在公園維護增加非常多預算，感謝議會的用心、支持並緊盯進度，後勁公園特色遊戲場終於落成啟用。

陳其邁指出，公園除了要蓋得好，維護更要做得好，更重要是結合全年齡所有民眾的需求，建造讓老中青三代都合宜的公園，歡迎所有大小朋友都來後勁公園，在可愛造景與翠綠樹林的陪伴，共享充滿森林能量的親子時光。

陳其邁表示，隨著楠梓區人口越來越多，尤其台積電在此設廠，整體生活品質也隨著城市轉型加速提升，且自他上任以來，高雄市總共已設立六十五個特色公園，按照各區域不同人口特性，設計多元的公園遊樂設施，來滿足民眾需求；市府也會在議會嚴格的監督之下，繼續努力往前衝，盼後勁好，高雄就會更好。

工務局公園處強調，後勁公園改造過程導入公民參與機制，運用生態工法與低衝擊開發策略，實現永續與老樹保存；全區規劃九大遊戲區、三十項設施，包括沙坑、鞦韆、彈跳床、冒險挑戰區及樂齡體健區，各區以「漂浮步道」串聯，其中最吸睛的「3D立體城堡遊戲塔」結合一隻巨大的粉紅熊熊，張開雙臂迎接孩子展開森林冒險。除遊具更新，市府也同步改善園內步道、排水、照明與公共廁所等設施，落實尊重原始生態的初衷，讓公園整體再升級。