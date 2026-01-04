楠梓排水工程出包延宕 民盼加速

為改善高雄楠梓區盛昌街排水不利，高市水利局民國114年初委託廠商施作「盛昌街雨水箱涵工程」，不料開挖後發現管線遷移難度高，又因工法問題，造成鄰近超市地層下陷變危樓倒閉。此圖可見倒閉超市大門明顯傾斜變形。（紀爰攝）

為改善高雄楠梓區盛昌街排水不利問題，高市水利局於民國114年初委託廠商施作「盛昌街雨水箱涵工程」，不料，開挖後發現管線遷移難度高，又因工法問題，造成鄰近超市地層下陷，且變危樓倒閉，而長期封路也造成用路人不便，居民盼工程加快進行，議員則呼籲，水利局應落實監督責任，要求廠商在安全無虞狀態下盡速完工。對此，水利局回應，將督促廠商在今年農曆年前完工。

盛昌街位於楠梓右昌地區低窪處，其地底下有雨水箱涵，但近年每逢強降雨，就會出現積水狀況，經多次會勘發現，老舊箱涵排水負荷量低，需重新改造，前年高市府向國土署申請1350萬元經費，去年3月開始施作。

承包商開挖後，卻發現地下管線密布，光是遷移作業就拖到工期，後來又因為施工擋土支撐問題，造成鄰近超市地層下陷嚴重，最終面臨倒閉，業者損失慘重，賠償事宜也還在協商；施工案一波三折，居民還以為是高雄市土方無去處才導致延期。

而該工程分為二階段，去年11月初完成第一階段55公尺箱涵改建後，曾短暫通車，近日第二階段25公尺箱涵改建開挖，又再度封路，讓不少住在右昌地區的民眾哀號「又不能過了！」，希望工程加速進行。

高市議員陳善慧呼籲，水利局應落實監督責任，督促廠商施工，尤其安全問題最重要，應避免塌陷事件再度發生，同時也要加快進度，減少對居民生活與交通的影響。

水利局回應，全案力拚農曆春節前完工，另廠商也調整擋土支撐方式，變更為微型樁工法，完成後不拔樁，避免土層擾動，上月2日已召開地方說明會，會持續廣泛聽取地方意見；由於該案已逾契約工期，將依規定向承包商處罰扣款。