楠梓校園霸凌延燒安親班！園長強硬反告 教育局回應了

家長指控，她的小孩放學等安親班接送時，遭4名同班同安親班男童霸凌，包括追打、潑落葉、拉扯褲子，甚至用雨傘反覆戳臀，她強烈指責杜絕霸凌。（林雅惠攝）

高雄市楠梓區一名國小一年級學童遭同儕霸凌，經教育局調查確認事件成立，卻因加害、被害學生同時就讀於同一家美語安親班，後續處置引發爭議，受害家長控訴安親班消極應對、未善盡保護責任，導致孩子因恐懼再度受害而被迫在家自學；安親班則強烈反擊否認構成霸凌，強調已依規處理並反控家長持續對外攻擊，影響補習班聲譽，已提起毀謗告訴；教育局回應，已依規完成調查與行政督導，並將持續稽查，確保學童學習安全。

受害家長指出，孩子去年年初多次在放學後於校門口等待安親班接送時，遭4名同校不同班、同樣就讀該安親班的男童追打、以樹枝毆打腰側、將垃圾桶內落葉倒在頭上，甚至當眾拉扯褲子及以雨傘末端反覆戳刺臀部，孩子曾向現場負責集合的安親班大學工讀生求助，卻未獲即時制止，家長痛批對方長時間滑手機，未履行照護學生責任。

家長表示，事件經教育局於114年3月啟動調查機制，外聘校長與律師組成專案小組，歷時兩個多月後正式認定霸凌成立並函文通知，然而，加害學生及其法定代理人拒絕調解，至今未向孩子道歉，家長隨後向安親班反映事件嚴重性，建議新學期起調整班級或讓施暴學生離班，避免孩子再度接觸，卻未獲明確回應。

對此，安親班園長出面說明，強調園方自事件發生後即啟動內部處理機制，並不認同家長所稱為「霸凌」；園長表示，相關情況屬孩童之間界線不清的不當玩鬧行為，並非蓄意、持續性的霸凌，事發後即已將相關學生分班、分開上課，避免彼此再度接觸，並安排個別教學與行為輔導，園方「該做的都已完成」。

園長指出，家長控訴的安親班大學工讀生在滑手機實際是在點名，涉管教不當的職員已調整職務，並已要求全體教職員加強注意學童互動狀況；同時也持續配合教育局及市府相關單位多次稽查，均未查獲違法情事，園長不滿表示，事件發生後，該名家長長期透過網路發文、向各單位陳情，甚至透過民意代表施壓，讓園方承受極大壓力，「一年來幾乎每周都有稽查，但都查無不法，已不單純是霸凌事件。」

園長並進一步反擊，指出家長多次要求其中學生道歉，甚至希望將學生排除或離班，園方無法接受以「開除孩子」作為解決方式，強調教育應是教導孩子不再動手，而非將孩子標籤化或排除，園長也直言，自己在過程中長期承受情緒勒索與外界指責，她不得不捍衛立場。

園長表示，因家長持續對外指控、影響補習班商譽，園方已於今年1月正式提出毀謗告訴，強調若家長認為園方違法，可循司法途徑處理，園方亦將依法捍衛自身權益。

針對外界關切，高雄市政府教育局表示，對任何形式的學生霸凌均採「零容忍」立場；教育局指出，校園端已依《校園霸凌防制準則》完成調查，並對相關學生進行個別輔導與追蹤；補教端經查，確有隨車或現場人員未能第一時間有效介入情形，已要求補習班調整人員職務，並責成業者全面檢討人員管理機制，加強兒少保護與衝突處理訓練，同時確認退費事宜。

教育局強調，後續將持續不定期加強稽查與督導補教業者，要求善盡照顧與管理責任，確保學童受教權與學習安全；但受害家長仍質疑，實務上是被霸凌的孩子被迫離開學習場域，呼籲主管機關更積極介入，避免類似事件再度發生。

對此，高市議員林智鴻表示，針對該補習班發生霸凌事件，業者卻不須負擔相關責任，主管機關在監管上確實發生漏洞，才讓家長及孩子感到不安，呼籲教育局有更積極作為，及檢討缺失，確保每個孩子受教權。

高雄市議員李雅慧指出，安親班與家長簽訂的服務契約中，針對霸凌案件成立後僅規定終止契約並依課程比例退費，表面上看似保障受害學生，實際卻讓受害者成為制度下的犧牲品，她表示，這種「退費了事」的處理方式，等同迫使被霸凌學生退出安親班，反而保障霸凌者繼續留在原有學習環境，形成明顯不公平；李雅慧認為，補教契約相關規範應進一步納入明確的霸凌防治原則、調查程序及加害者處置或移除機制，才能真正保障學童權益，避免類似情形再度發生。

