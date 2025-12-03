楠梓親子運動趴周日登場 高市府邀親子共襄盛舉

觀光局主辦的楠梓親子運動趴，將於七日下午一點至五點在藍田公園登場。（觀光局提供）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市政府觀光局主辦的楠梓親子運動趴，將於七日下午一點至五點在藍田公園登場。現場將推出一系列適合親子同樂的體適能活動、兒童氣墊挑戰賽、親子趣味闖關賽、手作工作坊、精彩舞台表演，以及廿攤美食文創市集，打造全年齡都能參與的戶外運動派對！

觀光局表示，楠梓區藍田公園，是目前全台最大的鹽田主題公園，擁有鹽山主題遊戲塔、親水區、溜索區、沙坑區、滑步車遊戲場等多元水陸設施，讓孩童能盡情玩耍，深受親子族群喜愛。

觀光局說，為帶動更多遊客到訪楠梓，首次在藍田公園旁草地規劃一系列親子主題活動與音樂市集，希望讓更多民眾感受楠梓的活力與魅力。

觀光局指出，楠梓親子運動趴趣味闖關活動共有六個關卡，以籃球、棒球、保齡球、乒乓球等球類運動結合童玩設計，適合親子合作挑戰，前五百組親子完成闖關可獲得紀念毛巾；另有專為五至十二歲兒童打造的氣墊障礙挑戰賽，前三百名挑戰成功者可兌換高雄熊杯墊。

觀光局補充，活動舞台演出同樣精采，包括舞蹈教室開場表演、動感熱舞、藍田跆拳道館體適能活動，以及小朋友最愛的氣球小丑泡泡秀、馬戲特技秀、海洋家族唱跳表演與街頭藝人音樂演出。現場還有廿攤美食與文創市集，絕對讓大小朋友一整天玩不停。