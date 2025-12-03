楠梓親子運動趴 週日藍田公園闖關

記者李佩玲／綜合報導

由高雄市政府觀光局主辦的「楠梓親子運動趴」，將於7日在藍田公園登場，推出一系列適合親子同樂的體適能活動、兒童氣墊挑戰賽、親子趣味闖關賽、手作工作坊、精采舞臺表演，以及20攤美食文創市集，打造全年齡都能參與的戶外運動派對。

藍田公園是目前全臺最大的「鹽田」主題公園，擁有鹽山主題遊戲塔、親水區、溜索區、沙坑區、滑步車遊戲場等多元水陸設施，深受親子族群喜愛。為帶動更多遊客到訪，觀光局首次在藍田公園規劃一系列親子主題活動與音樂市集，希望讓更多民眾感受楠梓的活力與魅力。

觀光局指出，楠梓親子運動趴趣味闖關活動共有6個關卡，以籃球、棒球、保齡球、乒乓球等球類運動結合童玩設計，適合親子合作挑戰，前500組親子完成闖關可獲得紀念毛巾；另有專為5至12歲兒童打造的氣墊障礙挑戰賽，前300名挑戰成功者可兌換高雄熊杯墊；民眾可於當天在服務臺現場報名。除動態體驗活動外，現場也安排4梯次免費的親子工作坊，創作獨一無二的肌理畫作品。

另外，活動舞臺也有精采演出，包括BDH舞蹈教室開場表演、XCTION STUDIO的動感熱舞、楠梓在地「藍田跆拳道館」帶來的體適能活動，以及小朋友最愛的氣球小丑泡泡秀、馬戲特技秀、海洋家族唱跳表演與街頭藝人韋韋毅的音樂演出，讓大小朋友一整天玩不停。