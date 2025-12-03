「楠梓親子運動趴」 12月7日 藍田公園熱力登場

適合親子同樂的趣味闖關賽，邀請大小朋友一起挑戰（觀光局提供）

由高市府觀光局主辦的「楠梓親子運動趴」，將於十二月七日下午在藍田公園登場。現場將推出一系列適合親子同樂的體適能活動、兒童氣墊挑戰賽、親子趣味闖關賽、手作工作坊、精彩舞台表演，以及二十攤美食文創市集，打造全年齡都能參與的戶外運動派對，歡迎民眾踴躍前往參加。

觀光局長高閔琳表示，楠梓區內的藍田公園，是目前全台最大的「鹽田」主題公園，擁有鹽山主題遊戲塔、親水區、溜索區、沙坑區、滑步車遊戲場等多元水陸設施，讓孩童能盡情玩耍，深受親子族群喜愛。為帶動更多遊客到訪楠梓，觀光局首次在藍田公園旁草地規劃一系列親子主題活動與音樂市集，希望讓更多民眾感受楠梓的活力與魅力。

廣告 廣告

觀光局指出，「楠梓親子運動趴」趣味闖關活動共有六個關卡，以籃球、棒球、保齡球、乒乓球等球類運動結合童玩設計，適合親子合作挑戰，前五百組親子完成闖關可獲得紀念毛巾；另有專為五至十二歲兒童打造的氣墊障礙挑戰賽，刺激又好玩，前三百名挑戰成功者可兌換高雄熊杯墊；兩個活動均名額有限，歡迎民眾當天於服務台現場報名。除動態體驗活動外，現場也安排四梯次免費的親子工作坊，在老師指導下創作獨一無二的肌理畫作品。

觀光局補充，活動舞台演出同樣精采，包括 BDH 舞蹈教室開場表演、XCTION STUDIO 的動感熱舞、楠梓在地「藍田跆拳道館」帶來的體適能活動，以及小朋友最愛的氣球小丑泡泡秀、馬戲特技秀、海洋家族唱跳表演與街頭藝人韋韋毅的音樂演出。現場還有二十攤美食與文創市集，有興趣的民眾絕對不要錯過。