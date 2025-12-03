楠梓親子運動趴12/7登場 藍田公園化身戶外運動派對

冬日午後最適合親子動一動，高雄市政府觀光局將於本週日（12 月 7 日）下午 1 點至 5 點，在楠梓藍田公園舉辦「楠梓親子運動趴」，邀請大小朋友帶著野餐墊，一起在草地上運動、闖關、賞表演、逛市集，享受戶外休閒時光。

↑圖說：適合親子同樂的趣味闖關賽，邀請大小朋友一起來挑戰。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

觀光局長高閔琳表示，楠梓區在工業轉型與交通建設推動下，已逐漸成為高雄新的宜居生活圈。區內的藍田公園以「鹽田」為主題，是全台最大的鹽田式遊憩空間，集結溜索、沙坑、親水區及大型遊戲塔等豐富設施，深受親子族群支持。本次活動也首度在公園旁草地規劃大型親子運動主題活動，盼吸引更多遊客走入楠梓、認識當地魅力。

↑圖說：、小朋友們最喜歡的泡泡秀。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

活動內容多元，趣味闖關賽設計 6 大關卡，結合籃球、棒球、保齡球、乒乓等球類與童玩元素，適合親子共同挑戰，前 500 組完成闖關的家庭可獲紀念毛巾；另有專為 5 至 12 歲兒童打造的氣墊障礙挑戰賽，前 300 名挑戰成功者可獲高雄熊杯墊，兩項活動皆採現場報名，名額有限。

靜態活動方面，現場安排 4 場免費親子工作坊，由老師帶領創作石英砂、木漿棉等不同材質的肌理畫作品，須事先線上報名，名額同樣有限。

↑圖說：小巧精緻的親子市集，好吃又好玩（圖片來源：高雄市觀光局提供）

舞台區節目同樣精彩，由 BDH 舞蹈教室揭開序幕，接力登場的還有 XCTION STUDIO 熱舞表演、楠梓在地的藍田跆拳道館體適能演出，以及深受孩子喜愛的氣球小丑泡泡秀、馬戲特技秀、海洋家族唱跳秀與街頭藝人韋韋毅音樂演出。園區也同步推出 20 攤美食及文創市集，打造全天候不斷電的家庭戶外派對，一起共度充滿活力與笑聲的冬日午後。

