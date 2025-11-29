楠梓路口「連環擦撞」轎車失控橫掃3車1重機 2人送醫幸無大礙

轎車突失控逆撞4車重機雙載倒地受傷送醫。（圖 ／翻攝畫面）

高雄市楠梓區德民路與勇昌街口29日上午驚傳一起連環車禍，1輛由39歲林姓男子駕駛的小客車，在迴轉時不明原因失控，宛如失控子彈般衝向前方停等紅燈的車陣，連續擦撞3輛小客車與1輛重型機車，造成現場一度混亂，所幸機車騎士及後座乘客雖受傷但均屬輕微擦挫傷，送醫後並無大礙。

警方表示，事故發生於中午11時許，林男駕車沿德民路往東行駛，準備迴轉往西時，突然失控偏移車道，直接撞上當時正乖乖停在紅燈前的3部小客車，這3輛遭殃車輛分別由44歲曾姓女子、49歲范姓男子及49歲楊姓男子駕駛，而一同遭波及的還有由31歲菲律賓籍喬姓女子騎乘的重型機車。

被撞擊的重機當場重心不穩倒地，騎士喬女與坐在後座的36歲友人因此擦挫受傷。救護人員接獲通報後迅速到場處理，所幸兩人送醫檢查後皆無生命危險，傷勢屬輕微，家屬也鬆了一口氣。

警方指出，現場所有駕駛均配合進行酒測，結果皆為0，排除酒駕因素。至於林男為何在迴轉時失控，是否因操作不當、疲勞駕駛或車輛故障導致，仍待交通大隊進一步分析研判釐清。

事發路口平時車流量大，而當時正值午間時段，人車往來頻繁，由於林男的失控動作毫無預警，多名遭撞駕駛事後仍心有餘悸，直呼「完全閃不掉！」甚至有目擊民眾表示，當時只聽到一聲巨響，轉頭就看到車輛連環被撞的畫面，猶如電影情節瞬間上演。

楠梓警分局呼籲所有駕駛人，行駛道路上務必保持注意力，確實減速並遵守標誌、標線及號誌指示，尤其在迴轉、變換車道等動作時，更應提高警覺，以確保自己與其他用路人的安全，避免憾事發生。

