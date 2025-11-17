楠梓連環車禍釀1死8傷 肇事翁稱「沒看見」遭依過失致死等罪嫌送辦

高雄楠梓區土庫一路昨（16）日傍晚發生一起釀1死8傷的連環車禍，警方指出，肇事的73歲陳姓駕駛持照正常，製作筆錄時供稱事發當下「沒看見」。警方初步研判疑似為違規右轉釀禍，詳細肇事原因仍待後續釐清。楠梓分局楠梓派出所副所長徐晨剛表示，已將陳男依過失致死及過失傷害罪嫌移送偵辦。

當時肇事白色轎車在路口違規右轉，當場撞上直行機車，隨後失控衝進機車待轉區，接連波及多輛機車。多名騎士閃避不及遭撞倒，有人被擠向一側、有人一度遭拖行，現場一片混亂。

廣告 廣告

白色轎車疑似違規右轉，撞上直行機車後衝進機車待轉區。圖／台視新聞

據了解，死者為年約50歲的林姓菲籍男子，一家人在台經營餐飲與東南亞雜貨店，疑似騎車外出理髮時，不料在路口遭撞身亡，家屬悲痛不已。至於這起事故究竟是意外，或是另有原因，仍待檢方相驗釐清。

高雄／陳淳禎、王超羣 責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

高雄7旬翁如「打保齡球」暴衝撞機車待轉區 車禍釀1死8傷

速食店廁所驚見男屍！ 台積電外包工倒臥身亡、現場留針筒

什麼怪味！高雄左楠居民被「臭」到 急問討論