楠梓陸橋去留將定調！陳其邁：站在市府立場「能拆就拆」

▲陳其邁市長今(25)日於市政總質詢上，針對楠梓交通、特教學生交通接送議題一一回應。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】針對楠梓陸橋長期改善方案，高雄市長陳其邁今（25）日在市政總質詢中回應指出，楠梓陸橋鄰近後勁及土庫社區，周邊路口複雜、車流量大，尤其土庫人口快速增加，重車往來頻繁，因此拆除或保留必須由交通專業單位整體評估。市府立場以拆除為原則，但若拆除後無法負荷地方交通需求，將傾向保留或採取其他改善工程。

陳其邁表示，陸橋結構容易影響周邊天際線及住戶生活，因此市區陸橋改建以平面道路為主，九如陸橋即為完全拆除的成功案例。然而楠梓陸橋路口條件較為複雜，市府將全盤考量交通流量、社區需求及重車通行等因素，後續將交由交通局研議具體方案。

此外，議員關切特教學生交通安全及接送問題，陳其邁承諾將責請秘書長郭添貴組成專案，全面協助解決特教學童上下學及交通接送困難，並保障相關照顧人員薪資與醫療及交通支出，由市府全額補助。

針對消費者購買未掛牌個人行動運具問題，市府提醒民眾，未取得標章及車牌的運具禁止上路，務必確認車輛合法性，以避免安全及法律風險。（圖╱高市府提供）