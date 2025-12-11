楠梓電看旺明年 明年AI產品比重逾40％

楠梓電董事長徐漢忠。(記者卓怡君攝)

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB廠楠梓電(2316)今日召開法說會，楠梓電看好明年AI需求暢旺，客戶已要求擴充AI相關加速卡產能，AI訂單能見度直到明年上半年，公司積極轉型布局高階應用HDI板，今年前三季AI相關產品比重約33%，超越公司原本預估全年18-19%的目標，明年AI相關營收佔比可望突破40%以上，營運可望再成長，力拚營收回到十年前高峰，明年毛利率有望轉正，未來兩年將持續鎖定AI與HPC(高速運算)成長趨勢，進行設備調整與擴充，全力朝高階AI應用市場前進。

楠梓電指出，目前AI相關產品主要為PCIe加速卡，終端客戶為AI資料中心大廠的組裝廠，由於AI資料中心需求強勁，為因應客戶需求，公司積極擴產，針對高速運算產品製程擴充新設備，預計明年第二季設備正式到位，並在第三季完成產能擴充，廠房仍有15-20%空間可再視需求進行擴充。

楠梓電原本估計今年AI相關產品比重約18-19%，統計今年前三季AI及HPC相關產品佔比已達33%，明年至少可提高至40%以上，因高階產品比重提升，有望改善毛利率與獲利表現。有關人形機器人市場，目前已接單配合海外客戶生產，正在起步階段，營收佔比仍低。

至於未來是否會再處分轉投資滬士電股權，楠梓電表示，短期不會再進行處分，滬士電已有H股掛牌計畫，先前處分滬士電部分股權主要用於楠梓電資本支出。

