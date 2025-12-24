楠梓靜心角落扎根城市 青創「根瑜伽」打造身心平衡日常

在快節奏的城市生活中，一處能讓身心安放的靜謐空間逐漸受到關注。高雄市政府青年局持續扶植青年投入運動健康產業，位於楠梓區的青創品牌「根瑜伽工作室」，以小班制教學與陪伴式引導為核心，提供兼顧身體練習與心靈調節的瑜伽課程，成為社區居民調整步伐、找回平衡的重要據點。

↑圖說：青年局長林楷軒（右）日前訪視位於楠梓區的青創店家「根瑜伽工作室」，並與負責人蔡雯軒（左）交流品牌創立理念與經營歷程。（圖片來源：高雄市青年局提供）

青年局長林楷軒日前前往「根瑜伽工作室」實地訪視，在負責人蔡雯軒的引導下，親自體驗依不同身心需求所設計的課程內容，深入了解品牌理念與經營特色。林楷軒表示，青年局透過一般型青創補助，支持青年創業者多元發展，運動健康產業近年成為重要扶植方向之一，從健身房到瑜伽教室，顯示青年創業逐步走向健康生活與專業服務導向。

蔡雯軒分享，因熱愛瑜伽而投入系統性學習並取得教學資格，早期以不定點客座方式累積經驗。去年初因腳踝受傷暫停教學，靜養期間反而成為重新思考未來的重要轉折，最終決定成立屬於自己的工作室，將多年累積的教學理念完整落實於固定空間中。

↑圖說：青年局長林楷軒(前) 實作基礎哈達瑜伽，透過呼吸與動作協調，感受身體放鬆與心靈安定。（圖片來源：高雄市青年局提供）

「根瑜伽」之名象徵扎根與穩定，既呼應從四處授課到創立工作室的里程碑，也呼應瑜伽練習中對平衡與專注的重視。蔡雯軒指出，瑜伽不只是體位法，更是一段回到基礎、與自己連結的歷程，希望透過課程與空間設計，陪伴學員在日常中建立穩定而長久的練習習慣。

在教學上，工作室堅持小班制，讓每位學員都能被充分關注與照顧，課程強調依循身體當下狀態進行練習，不以動作完成度作為唯一標準，而是鼓勵學員依自身條件調整節奏，安心探索屬於自己的平衡。學員多為鄰近社區居民，年齡層橫跨不同世代。

除常態瑜伽課程外，「根瑜伽工作室」也不定期結合相關領域師資，推出頌缽音療、核心呼吸工作坊、筋膜球放鬆與泰式按摩等多元課程，從不同面向深化身體覺察。明年初亦規劃辦理泰式傳統按摩入門工作坊，拓展身心調理與運動修復的學習面向。

↑圖說：「根瑜伽工作室」整體空間氛圍溫馨靜謐，透過小班制教學營造安心練習場域，陪伴學員安放身心日常。（圖片來源：高雄市青年局提供）

談及創業歷程，蔡雯軒表示，瑜伽並無性別限制，期盼打破刻板印象，讓更多人安心走進教室。她也感謝青年局提供的一般型青創補助，實質減輕營運初期壓力，讓團隊能更專注於教學品質與課程規劃。未來將持續深化內容，陪伴更多學員在穩定的練習中累積力量。

青年局指出，未來將持續支持青年創業者在地深耕，促進健康產業與城市生活形成良性循環，整合資源陪伴青創品牌穩健經營、長期發展，讓更多像「根瑜伽」般的空間，在城市中持續扎根成長。

