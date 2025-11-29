楠梓2千多人擠爆！許智傑高喊：承接陳其邁、帶高雄再衝一波

楠梓見面會滿滿民眾 許智傑：我將延續陳其邁市長，繼續帶領高雄發光發熱

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】選戰倒數1個多月，高雄市長初選已經進入白熱化階段，希望在最後關頭繼續衝刺，市長參選人許智傑今（29日）天在楠梓區高雄地區農特產品直銷推廣園區舉辦「市民見面會」，同黨立委李柏毅、立委邱志偉、高雄市議會議長康裕成、邱俊憲議員、林智鴻議員、黃文志議員、張勝富議員、簡煥宗議員、何權峰議員、郭建盟議員、黃飛鳳議員團隊等9位跨派系議員、高雄市議員參選人尹立、張以理、黃偵琳、郭原甫、薛兆基齊聚站台贊聲，還有高雄市地區農會理事長李清讚與眾多里長到場，更吸引超過2000位市民到場，從大進場的熱情程度可見這位「最大公約數」的支持度之高，真的不是塑膠做的。

廣告 廣告

議長康裕成提到，許智傑是他在台大的學弟，台大人一定挺台大人，而許智傑在地方上的服務、口碑都是有口皆碑、大家都豎起打拇指，許智傑也是在地方上跑很勤的一位民意代表，從我認識他，他就願意傾聽基層聲音、一步步解決問題的代議士，對民眾的心聲、福利上的爭取都是親力親為，他未來若擔任市長，一定是位最傾聽民眾想法並且最有執行力的市長。

立委李柏毅表示，從捷運紫線、楠梓百慕達問題、高鐵左營連通捷運等等重大交通議題，都是靠許智傑在交通委員會的重視及並肩作戰。今天回到楠梓這個溫暖的地方舉辦說明會，看見許多好朋友、議會以前的好朋友們都到，可見許智傑的人氣是跨派系、是大家都能夠接受的！而許智傑在智慧科技上的政見，是未來高雄在轉型智慧城市最需要的，相信他可以延續陳其邁市長，繼續帶領高雄發光發熱。

許智傑提出，北高雄是南高屏發展半導體S廊帶非常重要的地方，高雄也正在轉型成為智慧城市，我希望不僅會積極協助各大廠進駐高雄、投資高雄，我更希望能夠為高雄的年輕世代來努力，因此打造AI人才培育的基地是我們接下來要努力的方向！

許智傑接續補充，包含爭取台鐵台積電站讓未來交通服務上的可以更加便利、楠梓百慕達的迷航問題也即將在明年可以逐漸解決、左營高鐵成功爭取月台可直達高雄捷運，不用再繞道轉乘、建構AI人才培訓基地，讓高科技人才不用北漂，未來可以留在家鄉就業等等，左楠地區逐漸的改變，也有我與柏毅委員、昆澤委員等好戰友們一起努力的身影。感謝今天所有市民好友們在這邊給智傑鼓勵和掌聲，距離民調倒數不到50天，相信我最後一定可以贏得最後的勝利。（圖╱許智傑立委辦公室提供）