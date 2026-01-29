楠西區公所與在地企業簽署物資支援協定 強化防救災物資補給與韌性

楠西區長何榮長與昇泓帆布行與欣榮藝術行銷公司等二家在地企業簽署物資支援協定，強化區公所防救災物資補給與韌性。（記者李嘉祥攝）

▲楠西區長何榮長與昇泓帆布行與欣榮藝術行銷公司等二家在地企業簽署物資支援協定，強化區公所防救災物資補給與韌性。（記者李嘉祥攝）

為提升災害應變能力及完善災民安置與救濟物資整備，臺南市楠西區公所與在地企業昇泓帆布行及欣榮藝術行銷公司簽署「防災支援協定」，在接獲區公所通知後將於最短時間內備妥物資，協助公所即時投入救災與安置作業，透過公私協力模式建立災時物資即時供應機制，確保災害發生時能迅速支援災民基本生活需求。

廣告 廣告

楠西區長何榮長表示，平時做好萬全準備，才能應對突發災害；此次與在地廠商結盟，此次簽署的防災支援協定中，昇泓帆布行將於災害發生時協助提供災民救濟所需之帆布物資，欣榮藝術行銷公司則支援帆布、活動帳篷等相關遮蔽物資，以因應不同災害型態及現場需求。

何榮長區長指出，區公所深刻記取0121地震及後續風災經驗，在災後實地勘查時發現帆布與活動帳篷是第一線救災及安置作業中不可或缺的關鍵物資，對災民臨時修繕、遮蔽及收容空間建置極其重要，因此積極與在地廠商洽談支援合作；區公所積極將防救災經驗轉化為實質的防災行動，此次與民間廠商結盟，不僅能補足政府救災量能，更能大幅縮短物資往返時間，讓受災鄉親在第一時間獲得必要協助。

何榮長區長也感謝昇泓帆布行與欣榮藝術行銷公司主動投入地方防災工作，展現企業社會責任精神，未來公所會持續盤點防救災需求，擴大公私協力網絡，並結合演練與整備作業，提升整體防災韌性，共同守護居民生命與財產安全。