楠西大小朋友踩街趣。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／楠西報導

楠西區十九日的夜很耶誕，區公所以「楠西耶誕 暖心相伴」為主題，舉辦聖誕踩街活動，大小朋友一起手牽手踩大街，而區公所大樓、永興吊橋更同步點亮彩燈，為耶誕增添喜慶的氣氛，也為山城迎春揭開序幕。

十九日楠西耶誕由公所和教會、各幼兒園一起舉辦，各里里長、眾多居民一起同歡。黃昏時大家一起在公所前集合，出發踩街，區長何榮長偕同灣丘里長龐順吉、楠西國小校長李耀全等妝扮成聖誕老人，帶領著大小朋友沿途報佳音、發送小禮物、糖果給居民，濃濃的耶誕節氣氛充滿著大街小巷。

當踩街隊伍走到楠西公園風雨球場後，熱情的表演節目陸續登場，首先由「台灣基督長老教會楠西教會」的「棒鐘團」演奏聖誕曲目揭開序幕，炒熱耶誕歡樂氣氛；接續由佳安幼兒園、吉兒堡幼兒園及楠西國小附幼等帶來一連串幼兒律動表演，展現小朋友們最純真的光芒；壓軸好戲是小朋友最期待的帶動唱及造雪機飄出來的片片雪花，秒讓現場充滿著雪花隨風飄，讓在場大小朋友們雀躍不已。

小朋友歡樂過耶誕。（記者張淑娟攝）

何榮長表示，今年初的0121地震重創楠西居民生活步調和財物的損失，災後復原工作歷經快一年，政府與民間團體的攜手合作，各行各業已陸續回復，區公所團隊雖忙於各項救災任務及災後復原工作，但對地方的基礎建設進度並未曾停滯，江家古厝半月池整治工程及永興吊橋周邊環境改善、通學步道工程都在今年如期完工，除讓居民有更好的休閒環境，也讓學子有更安全的行走空間，希望楠西耶誕暖心陪伴大家，一掃地震帶給楠西人的陰霾，更希望在2026新的一年大家都平安喜樂。