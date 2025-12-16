楠西區安心宅讓受災居民安心

楠西區灣丘安心宅完工了，居民歡喜入住。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／楠西報導

今年初0121大地震，震毀離震央最近的楠西區數千民宅，為安置受災居民，慈濟在楠西區密枝里和灣丘里建造四座安心宅，如今已完成，灣丘居民王暉林夫婦們歡喜入住，並表示，安心宅堅固，以後地震來了也不用擔心，更不用急著跑出去，真的是名副其實的安心宅。

十六日楠西區長何榮長專程走訪區內興建完成的安心宅，實地了解受災居民進駐情形。何榮長指出，此行就是想了解居民進駐之後，住的情況如何？同時也看看安心宅的規劃，是否符合居民需求。而看到居民笑臉相迎，還直說著安心宅很舒適，這也讓何榮長感受到安心宅確實給了居民很舒適的居住空間。

王暉林表示，地震當晚真的是太恐怖了，老房子都震毀了，無處可住，所幸公所有貨櫃屋可以棲身，就這樣在貨櫃屋住了將近一年，日前安心宅完工了，這才得以有個舒適的安身之地。住進安心宅的王暉林說，這房子蓋得很堅固，地震發生時不用擔心了，也不用往外跑。

何榮長表示，安心宅有兩房一廳一衛浴，內裝還真不錯，設計得很不錯，也感謝慈濟給了楠西區民在地震發生後的即時援助，如今還幫有需要的受災居民蓋了安心宅，讓他們不用擔心地震發生時，需要緊張的避震。