楠西區聖誕踩街熱鬧登場 掃除地震陰霾預祝新年度平安喜樂

▲楠西耶誕暖心相伴聖誕踩街活動熱鬧登場，大小朋友齊聚享受佳節氣氛。（記者李嘉祥攝）

楠西區大小朋友期待的「2025楠西耶誕暖心相伴」聖誕踩街活動傍晚時分熱鬧登場，轄內教會與各幼兒園也積極響應，區公所行政大樓、永興吊橋同步點亮彩燈，除為佳節增添喜慶的氣氛，也為山城的迎春活動揭開序幕，立委、民代及里長也出席與民同歡。

聖誕踩街隊伍於楠西區公所前集合後出發，區長何榮長偕同灣丘里長龐順吉及楠西國小校長李耀全等變裝成聖誕老人，帶領著大小朋友沿途報佳音、發送小禮物、糖果給市民，耶誕節氣氛充滿著大街小巷，抵達公二公園風雨球場後，表演節目陸續熱鬧登場。

「台灣基督長老教會楠西教會」的「棒鐘團」演奏聖誕曲目為活動開場，炒熱了耶誕歡樂氣氛，佳安幼兒園、吉兒堡幼兒園及楠西國小附幼等帶來一連串幼兒律動表演；壓軸好戲是小朋友最期待的帶動唱及造雪機飄出來的片片雪花，充滿著濃濃聖誕氣氛，讓在場的大小朋友們雀躍不已。

楠西區長何榮長表示，今年0121地震重創楠西居民生活步調和財物，災後復原工作歷經11個月，政府與民間團體攜手合作下，各行各業已陸續回復；區公所團隊雖忙於救災及災後復原，但對地方的基礎建設進度並未曾停滯，江家古厝半月池整治工程及永興吊橋周邊環境改善、通學步道工程都在今年如期完工，讓市民有更好休閒環境，也讓學子有更安全的行走空間。

何榮長區長指出，2026年即將來臨，區公所除期藉由聖誕活動一掃地震帶給楠西人的陰霾，希望在2026展新的一年大家都平安喜樂，峽的楠西北極殿、玄空法寺、伍龍殿、聖濟宮並將於12月31日晚間11時配合市府跨年「敲鐘祈福」活動，歡迎市民踴躍來敲響迎接2026年的平安幸福的鐘聲。