楠西國中畢業生曾祥富熱心助人，獲市長勵志獎肯定
記者盧萍珊／楠西報導
楠西國中九日舉辦第五十六屆畢業典禮，其中獲市長勵志獎的曾祥富在雙親及老師見證下，從校長鄭俊杰手中領到畢業證書。樂於助人也是校內的愛心小天使的他，獲畢業生給獎審查委員會一致通過拿下殊榮，最大心願是希望能與市長合影留念。
楠西國中校舍在０一二一地震重創，目前暫時遷往楠西國小上課，原有校舍拆除與重建工程已上網公開招標，工程費約一億八千餘萬元，校方計劃趕在一一七學年度八月開學啟用，讓楠西國中學生可以有新校舍使用。
九日上午舉辦畢業典禮，三十一位畢業生在家長與老師的祝福下，領取畢業證書，完成人生另一個階段，現場畢業生依依不捨，互動珍重再見。畢業生曾祥富獲市長勵志獎項，贏得台下熱烈掌聲。
鄭俊杰說，校內人緣極好的曾祥富，跟同學們互動良好，常會主動幫助別人，看到老師手提重物也會詢問是否需要幫忙？老師們對他的評語就是「貼心」，另也獲全校票選的愛心小天使，對於生活態度認真的他，課業之餘跟著爸爸一起務農，減輕家中經濟負擔，十分孝順。先前在畢業生給獎審查委員會中，獲全數委員一致通過，無異議獲勵志獎肯定。
看到兒子獲市長獎，曾祥富父親曾英雄很感動，透露曾祥富最大心願是與市長拍照，但憂心自身務農無法陪兒子出席受獎而苦惱，鄭俊杰安慰曾父，校方會協助安排，完成父子心願。
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