楠西地震鄉親夢想家園 慈濟預鑄安心屋
今年農曆年前一場規模6.4強震，造成台南楠西一半房屋受災，慈濟基金會援建大愛福利園區外、也在原地重建6座預鑄安心屋，在地形崎嶇的果園裡克服困難，採用特殊工法確保結構安全、協助受災戶重建家園；當地慈濟志工也是受災戶，在家園復興後，主動伸援，做預鑄工程的暖心後盾。
日升月落，建築拔地而起。雙老夾擊台南楠西，人口老、屋齡老，地震來完全承受不了。
屋主 林麗珍：「幾秒鐘而已 乒乒乓乓，磚柱都掉下來 我嚇到就跑了，天花板砸到我的頭，地震又來也是乒乒乓乓，磚柱又掉下來 我們都嚇到，芒果 棗子 颱風一來，沒結果或落果 也是靠天吃飯，不只我們 大家都唉唉叫。」
屋主 李順安：「地震後 忽然一線之間，哇 後續不知該怎麼辦，主要能安全最重要，(慈濟安心屋)搭地板鋼構時，我就知道，做工完全不草率 且細緻。」
慈濟志工 楊智欽：「這(做好)來就是清水模了，用4分的鋼筋 雙層雙向，地震怎麼搖都不怕啦。」
「髮夾彎來了。」
楠西、玉井、左鎮山區蜿蜒，慈濟規畫6座永久屋，工法不一般。
慈濟志工 楊智欽：「減少對現場環境的影響，都是採預鑄的工法，工法上需要突破，預鑄屋就是我們可以，節塊做小一點 能搬運 吊樁，有辦法在廠區都做好，現場用較快的方式加速組裝。」
「來 OK 來。」
工地主任 王俊添：「牆壁太重了 鋸一半下去，也是有一點重量，怪手也難以負荷，慢慢吊 慢慢吊，上坡路段 要靠沒有下雨，車子上去 才不會打滑下來。」
慈濟志工 楊智欽：「道路剩小小條，毀掉別人的芒果園，拆掉邊坡土牆，又去移開電線桿，不然(工程車)無法進入啊，屋角擋住了 就拆掉，(工程車)進入之後再來修繕，這些工作 我們不做沒人要做。」
地震、颱風接踵而來，修繕和興建工程，分頭進行。
慈濟志工 楊智欽：「去支援丹娜絲(風災)修繕，沒那麼多分身 想辦法生，我就開始召募慈濟人，所有我們會的事情，都傳承給下面的人，才有辦法同時做那麼多工作。」
楠西老家震災後傷痕累累，慈濟志工夫妻檔感同身受、為成就永久屋協力付出。
慈濟志工 廖素珠：「修繕房子以後 我很感動，我跟師兄終於出來做慈濟了。」
慈濟志工 劉進煌：「這可以住2個 3個人，楊師兄他也無私奉獻，我們也付出小小一點點啦。」
工地主任 王俊添：「福慧床算非常好了，要不然我們就要，打地鋪睡在地上。」
工程製圖員 吳必賢：「上來(台南山區)這邊，來回(雲林)大概200公里，楠西的師姑就是因為修繕的因緣，空屋讓我們當宿舍，是無償使用的 也很關心說，在我們這邊的師傅及外籍員工。」
慈濟志工 廖素珠：「留個房子 田地，剛好也可以開發給他放重機械。」
屋主 李順安：「老三 來 來，地震後變有點會怕，(不敢離地) 對，這些辛苦的農民 地震後，(慈濟)助我們就地重建，我們很滿足 後面的負擔，可以說完全放下了。」
屋主 林麗珍：「送柑橘 正好大吉大利，房子那麼舒適 要多生幾個啦。」
慈濟志工 嚴聖賢：「今年因為寒害 加上又颱風，也沒有什麼收成，希望房子重建好 能帶來新的希望。」
期待來年風調雨順、百果之鄉新芽新氣象。慈濟志工 楊智欽：「雨季 雨量大，屋簷要再加裝個水槽較好，我們自己要住的 可以克難，但蓋給災民的 要甘願蓋到好。」
屋主 李順安：「(可以住)三代 四代喔 你這房子，傳承住下去沒問題啦。」
慈濟志工 楊智欽：「這要給你住好幾代 不只住三代，代代相傳 都安全平安，災民有個安穩的家，建築施工就有價值。」
施工至今期盼半年，如今入住只需一卡皮箱，未來還要子孫滿堂。
