楠西探8度本島平地最冷！氣象專家揭「中南部比北部更冷」關鍵4原因

生活中心／林昀萱報導

林得恩分析中南部比北部更冷關鍵4原因。（圖／翻攝自林老師氣象站）

氣象署發布12縣市低溫特報，今（6）日輻射冷卻影響及強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，截至今晨4時，本島平地最低溫出現在臺南楠西的攝氏8.1度，其次分別是高雄杉林及臺南玉井的攝氏9.5及9.6度；山區最低溫出現在南投信義的零下攝氏7.6度。氣象專家林得恩也分析「中南部比北部來的冷」4大原因。

1.中南部夜間更容易「散熱」：在清晨（約04–07時），地表溫度主要由「夜間長波輻射冷卻」決定；中南部因雲量較少、微風以及空氣乾燥等條件配合下，輻射冷卻效率通常會高於北部，清晨氣溫下降幅度大。

2.北部常因東北季風及雲層造成額外的保溫效應：北部清晨，雲層有如棉被一般，減少夜間長波輻射散失；持續風場攪動，也加強抑制近地層冷空氣堆積，導致北部清晨降溫幅度會小於中南部。

3.地形與地表條件的影響：中南部盆地、平原由於地勢平坦、微風及夜間冷空氣本身密度大、容易下沉並滯留，常形成「冷空氣堆積」現象，所形成的輻射逆溫層，也易肇致清晨氣溫的快速下探。

4.空氣濕度的差異：中南部夜間空氣較為乾燥，通常，乾燥空氣的「溫室效應」較弱，熱量更容易向外輻射，在清晨的降溫效果將會最為顯著。相反的，北部地區由於雲量偏多，加上濕度也高，使得夜間保溫效果較佳。

更多三立新聞網報導

藍五縣市爆內戰／鄭麗文喊全壘打綠地變藍天 5執政縣市卻現掉棒危機

北京神盾失效？美軍破紙紮防空系統活捉馬杜洛 他揭「台灣該得2啟示」

嬰幼海苔爆食安／送驗7款重金屬全超標 踢爆韓國嬰幼兒海苔藏中毒危機

川普剛打委內瑞拉！白宮副幕僚長妻暗示下個目標「格陵蘭就快了」

