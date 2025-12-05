楠西有情 郭小姐請鄉親吃耶誕平安宴

楠西年初震毀不少民宅，居民曾一再陳情，只求安身之處。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕楠西報導

台南市偏鄉的楠西郵局，有名多數楠西人都認識的「郭小姐」，總是笑臉幫鄉親存錢和處理業務，退休五年了，日前她聽聞今年初楠西受大地震影響甚鉅，特別攜手媽媽和妹妹，將出錢舉辦旅遊餐敘，帶著楠西鄉親吃耶誕平安宴，同時也為郭媽媽慶生。

一封邀請信函開頭就寫著：大家還記得郵局的郭小姐嗎？她退休四、五年了，為感念她就職楠西郵局時，鄉親對她的照顧，她和母親、妹妹發願想請楠西震災區的大家吃耶誕平安餐，平安夜當天在福爾摩沙遊艇酒店的威尼斯餐廳與鄉親們共聚，同時也將給郭媽媽慶生一下，全部免費，人到就好，可以攜伴或親友（限地震災民或楠西農民）。

這封信再次感動著受地震之苦的楠西區民，更回憶起郭小姐在楠西服務的點點滴滴。楠西居民楊沁涓表示，郭小姐目前照護自己媽媽跟婆婆，媽媽坐輪椅、婆婆目前在加護病房，原本在郭媽媽生日時，她和妹妹要帶媽媽出國旅遊慶生，後來看到香港火燒樓事件後感嘆世事無常，讓原本就想回饋楠西的想法越來越強，所以就決定不出國了，並決定把旅費捐出來，邀請楠西區八十名受災居民一日遊台南，並共餐，希望稍解受震災影響的楠西區民有個喘息的機會。