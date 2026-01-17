楠西梅區嶺梅花綻放 連2周末推賞梅接駁車

南市交通局連續二週末假日推出賞梅接駁車，鼓勵民眾多利用或搭公車前往。（記者李嘉祥攝）

近日多波寒流，楠西梅區嶺梅花綻放，遊客數持續增加，為紓解車潮湧入山區，臺南市政府交通局於十七、十八及廿四、廿五日等二個週末假日規劃免費接駁車，開車民眾可將車輛停放於台三線旁原芒果農創玫瑰綠柏園停車場再搭乘免費接駁車上山，也鼓勵多使用大臺南公車。

交通局長王銘德表示，梅嶺風景區山上約僅有三百席停車位，假日車多易擁擠，籲請開車朋友配合警方交通管制引導，留意沿線管制公告；請欲搭乘接駁車民眾，可依引導前往「綠柏園」停放再搭乘免費接駁車上山。

王銘德局長指出，賞梅接駁車每日上午九時起至下午四時間往返梅嶺二層坪，每廿至卅分鐘一班次，並依人潮機動加班；搭乘大臺南公車旅客，可於玉井站轉搭台灣好行梅嶺線上山，假日每日有十八班次，以疏運人潮；另也可搭乘綠二二線，使用電子票證可享幹支線公車每趟基本票價廿六元優惠，二小時內公車轉乘可再折扣九元，歡迎多加利用。