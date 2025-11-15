楠西江家古厝半月池完工啟用

記者張淑娟／楠西報導

楠西區江家古厝前的半月池十五日在宋江陣繞池演藝下落成啟用，客委會主委古秀妃也到場祝賀，立委們也趕來現場參與剪綵。區長何榮長和里長黃漢威表示，半月池的水來自百年古井，讓水活了起來，同時也設置無障礙設施，讓社區長輩可以在池畔賞景，是絕佳的休憩環境。

位於浪漫台三線的楠西區鹿陶洋江家聚落是百年客家聚落，聚落內的建築群保存完整、格局井然，為保存聚落風貌並延續在地文化特色，楠西區公所向客家委員會爭取補助工程經費一千六百六十七萬元，辦理「楠西區江家古厝客家大伙房周邊環境改善及據點營造工程」，並以半月池整治與停車場改善為主軸，配合景觀步道鋪設、照明與導覽設施增設及公共空間再造，讓百年聚落重現生機。

十五日「江家古厝半月池工程落成」，由被列為文化資產的鹿田宋江陣揭開序幕，客家委員會主委古秀妃、市長黃偉哲和立委陳亭妃、郭國文與在地各里長、宗親耆老及社區夥伴共同見證成果。

半月池落成啟用，貴賓剪綵，留下珍貴影像。（記者張淑娟攝）

黃偉哲表示，江家聚落的半月池承載聚落記憶與「聚氣納財」寓意，此次除了疏濬加深，更結合步行節點與周邊綠美化，未來江家聚落將會成為南市著名觀光景點。古秀妃指出，江家聚落群的建築以閩式形制著稱，蘊含客家文化底色，半月池的落成結合專人導覽解說，讓遊客更加了解聚落居民的人文發展及建築的特色。

區長何榮長則期待鹿陶洋江家聚落能成為民眾認識客家文化與風水智慧的重要據點。里長黃漢威表示，此次修建半月池，特別設計古井水依著昔日的挑水路繞到半月池，讓生生不息的井水流到半月池，重啟居民對挑水的共同記憶，也傳達一份滴水之恩的鄉土情，讓原本靜置的半月池水流動起來。