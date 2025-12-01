楠西玉井慈濟安心宅陸續完工

台南市山區震後的安心宅已完工。

（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕綜合報導

今年初的大地震，震出了台南山區數千老舊房屋毀損，但因修建人力甚缺，尚有不少房子待修，而慈濟為震災戶重建的安心宅已陸續完成，其中楠西有三件、玉井有一件，房子相當的簡單大方堅固。其中玉井的安心宅位在望明里，雖已完工，但進出路徑並不完善，仍要靠住戶自行修路。

由於山區的老宅多屬共業很難擁有土地所有權，而慈濟安心宅需擁有土地所有權，且要符合其相關條件，另因需求人數不同有不同的坪數，加上多數民眾選擇自己修建，所以原本玉井提報六件安心宅，最終只建了一戶，而楠西則有三戶安心宅，截至今都已新建完成，安心宅打造完成，多數民眾看了都覺得堅固，戶主們也覺得如此的建造模式，令人安心更可以代代相傳。

玉井打造的唯一安心宅，原戶主還租屋在外面，將擇期搬回安心宅。另楠西區的安心宅，居民歡喜入住，區長何榮長表示，看到快速打造完成的安心宅，居民也相當認可，相信住民可以不用再擔心地震了，而這安心宅的用意也安了居民的心。玉井區長顏振羽則指出，目前玉井區的文化大廈將何去何從，住戶們尚無共識，到底要修建還是要重建，也只能等著住戶們達成共識才能有所作為，另受損的民宅陸續修建中，租屋補助有兩年時間，等補助到期了，希望多數的房屋都能修建完成，讓每一住民都有安心的住所。