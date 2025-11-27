楠西玉井購物節落幕 抽126份好禮

「楠西、玉井購物節」在送出一百廿六份好禮中圓滿落幕。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕綜合報導

「楠西、玉井購物節」在送出一百廿六份好禮中圓滿落幕，其中在地限定的「楠西小寶盒」多元搭配在地店家好禮受歡迎。楠西商圈總幹事林一夫表示，只要在活動期間到楠西或玉井消費的民眾，都可上網查看是否中獎，獎品將陸續寄出。

林一夫指出，整個「楠西、玉井購物節」從八月一路熱鬧到十一月，遊客們紛紛來到淺山，更帶動雙區商圈買氣，在地居民與遊客皆熱烈參與，累積消費動能明顯回升，活動壓軸則是以直播抽獎，公開抽出一百廿六份豐富獎項，可說是好禮大方送。

至於直播現場抽出的一百廿六份好禮包括有五百元、八百元和一千三百元的限定「楠西小寶盒」，盒內的特色禮物令人驚喜，有溫泉泡湯券、露營場地使用券、蜜棗兌換券、採果體驗券、芒果乾、梅子加工品、梅子雞料理罐等在地農產加工品，更特別的是，每一禮盒內容的搭配都不同，讓得獎者拿到的獨一無二的限定組合，充分展現楠西、玉井在地農產與觀光的多元魅力。

此外三獎是曾文青年活動中心貴賓住宿券三張，二獎腳踏車一台，頭獎則是鈺景民宿包棟住宿兩間。