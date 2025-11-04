楠西芒果、鳳梨 明年輸韓

南市長黃偉哲見證楠西福農果菜運銷合作社與韓國代表方簽署合作意象書，明年將各一百噸愛文芒果、金鑽鳳梨輸韓，成功拓展農業國際版圖。（記者李嘉祥攝）

韓國ESG農業株式會社、信宣國際公司四日在臺南市長黃偉哲見證下，與楠西福農果菜運銷合作社簽署「二零二六年芒果及鳳梨契作合作意向書」，明年將供應各一百公噸的臺南愛文芒果與金鑽鳳梨，象徵臺南農產打入韓國市場，成功拓展農業國際版圖。

市長黃偉哲表示，臺南農產品種類多元，品質優良、豐富產量，亦擁有完善冷鏈物流供應鏈基礎與生產管理，市府積極布局國際市場，連續二年參展韓國首爾食品展，展現臺南農業競爭力；簽訂合作意向書不僅可確保農特產品質與供需穩定，更能推動品牌化與永續發展；市府團隊多次赴韓洽談推廣，憑藉誠意與實力贏得韓方信任，成功簽署不僅是對農民努力的肯定，也為臺南農產國際化寫下新篇章。

農業局長李芳林說，市府自二零二四年起連續二年參加「韓國首爾國際食品展」，去年首度設置「臺南物產館」即爭取到一百五十公噸的鮮果訂單，金額逾一千萬元；今年再度擴大參展共展出逾五十項在地農漁特產，現場商機突破近三億元，讓「Tainan」成為韓國採購圈新關鍵字。

李芳林局長強調，與韓國簽約是市府推動國際市場策略重要成果，展現市府協助農業合作社及業者拓展海外市場上成效，會持續協助業者開發急速冷凍鮮果、果丁、果泥等多樣化產品，符合韓國市場對食品安全與高品質需求，也會協助在地農產業者提升生產管理、強化品牌形象，並運用國際展會及商機平台開拓更多市場，讓世界看見臺南農業的實力與風味。