業余飛行員兼美食主播 - 泰總理阿奴廷勝選

（德國之聲中文網）周一，泰國政壇面臨保守派勢力的重新整合。在總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）領導的政黨在大選中取得超出預期的勝利後，聯合政府的組閣談判預計將很快展開。

根據路透社基於選舉委員會數據的計算，在已計算的 94% 選票中，執政的自豪泰黨（Bhumjaithai）在周日（2月8日）投票後遙遙領先，在議會 500 個席位中奪得 193 席。

計算結果顯示，在大選前民調領先的左翼政黨人民黨以 118 席位居第二，而為泰黨（Pheu Thai）以 74 席位居第三。其余 115 個席位由其他幾個小黨分佔。

阿努廷稱這一結果是“所有泰國人的勝利”。他在上任不滿 100 天時於去年 12 月宣布舉行大選，旨在利用 12 月泰國與柬埔寨爆發為期三周的邊界沖突後激發的民族主義浪潮，給自己以及所領導政黨添加政治資本。

自豪泰黨獲得了 30.2% 的選區選票，並從曾經由億萬富翁欽那瓦家族控制、一度佔據主導地位的為泰黨手中奪走了大量席位。

阿努廷承諾修建邊境牆

為了強調民族主義在本次投票中的作用，阿努廷誓言要在泰國與柬埔寨的邊境修建圍牆，並加強軍事力量。

“我仍必須建造那堵牆，”他補充道，“而且我認為我們需要保持邊境檢查站關閉，而不是開放它們。”

財政部長埃尼蒂（Ekniti Nitithanprapas）表示，新政府將繼續執行現有的經濟刺激計劃，包括旨在降低生活成本的補貼方案，以及側重投資。

由於泰銖升值、美國關稅以及高額家庭債務等問題，泰國經濟今年增長率可能跌破 2%。

此外，通過新憲法預計至少需要兩年時間，還需要進行兩次全民公投來批准草案和最終文本。阿努廷誓言不會推遲新憲法的制定工作，並表示：“政府將順應民意行事。”

誰是阿努廷？

阿努廷出身於建築業世家，也是一名業余噴氣式飛機飛行員。他曾推動泰國大麻合法化，並把自己塑造成“平民人物”。

他喜愛街頭美食，經常在社交媒體上發布自己穿著 T 恤短褲、手持鐵鍋翻炒美食的短片，或者用薩克斯管和鋼琴演奏 80 年代泰國流行歌曲的視頻。這種形象深受選民歡迎，他們認為他不像其他一些精英階層的繼承人，他擁有獨立的人格。

與此同時，他被視為泰國傳統社會秩序的忠實擁護者，這種立場在十分保守的泰國社會引起了共鳴。

他的家族財源來自中泰工程公司（Sino-Thai Engineering）。幾十年來，該建築公司承接了許多政府重大工程項目，包括曼谷主機場和議會大廈。阿努廷的父親曾在 2008 年政治危機期間擔任代理總理，並隨後擔任了三年的內政部長。

如今， 59 歲的阿奴廷憑借去年泰柬邊境沖突引發的愛國主義浪潮贏得了選舉。那場沖突導致雙方數十人死亡，超過 100 萬人流離失所。在前任總理、前聯盟伙伴佩通坦·欽那瓦（入獄的前領導人他信之女）因法院裁決下台後，阿努廷於去年 9 月就任總理。

作者: 德正（法新社、路透社）