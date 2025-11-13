業內外皆亮眼 綠界科技前3季獲利創高每股賺3.83元

（中央社記者吳家豪台北13日電）第三方支付業者綠界科技受惠於商家業績成長，帶動線上交易筆數與金流量，加上業外收入表現亮眼，今天公布前3季累計合併營收新台幣12.74億元、年增8.45%，歸屬母公司淨利7.05億元、年增1.69倍，營收及獲利均創歷史新高，每股盈餘3.83元。

綠界科技第3季業外收入約4.13億元、年增逾20倍，主要來自處分精誠金融科技持股。

綠界科技發布新聞稿說明，第3季營運表現維持穩健成長，主要在多元金流穩定推進，包括信用卡收款、行動支付及無卡分期等，並積極強化系統效能，滿足不同產業的支付需求。

廣告 廣告

無卡分期是一種在沒有信用卡的情況下，也能分期付款的信貸服務，減輕一次性支付壓力，申請者須通過金融機構審核。

綠界科技觀察，近期政府普發1萬元，有利提升民眾可支配所得，進一步刺激線上消費意願；自9月起整體交易金額與筆數明顯成長，特別是分期付款表現突出。未來將持續深化多元金流功能，協助商家提升交易效率。（編輯：楊蘭軒）1141113