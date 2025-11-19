業務分散惹民怨！議員盼成立長照處整合 桃園市府回應了
今（19）日桃園市議會進行市政總質詢，民進黨議員楊家俍聚焦教師荒與長照體系整合問題，並提出改善方向；議員張肇良則關注龍潭武漢國中運動空間不足及三坑地區市民活動中心需求，要求市府加速地方建設。
楊家俍指出，桃園人口快速成長，國中小學生數持續攀升，今年國中班級更暴增128班，師資需求急遽提升，但暑期甄選仍難補滿缺額，全國更有7.4萬名具教師證者選擇不進入教職。楊家俍質疑，「為什麼工作環境留不住人？」並指出鐘點費多年未調，卻面對物價與基本工資年年上漲；導師承擔大量行政與親師溝通壓力，導師費亦未反映現實。他要求市府在中央討論調薪與待遇時應明確表態支持，並積極協助教師爭取合理保障。
教育局長劉仲成表示，桃園是全台出生率最高的城市，學童數仍持續成長，與113年相比國小升國中人數增加超過4500位學生，並增開128班，因此市府亦透過多重管道補足師資，包括辦理正式老師甄選、公費生分發、市內及市外教師介聘，少數未補足教師部分，校方亦於8月時進行代理教師甄選，確保開學前師資到位。
楊家俍也關心及建議成立長照處，因桃園近五年老年人口增加8萬人、獨居長輩住宅成長132%，均為六都最高，但長照業務仍分散在衛生局、社會局等單位，造成民眾不清楚窗口、基層承辦反覆奔波。楊家俍強調，長照服務使用者不只長輩，也包括照服員、據點與承辦人員，市府應成為後盾，而非壓力來源。他指出，明年新北、台南、竹縣皆已宣布或規劃成立長照處，桃園更應研擬成立或提出整合方案，提升行政效率。
張善政表示，考量長照服務性質，若該處成立仍需跨局處溝通協調，針對楊家俍所提之建議，市府將會審慎考慮。副市長王明鉅則補充，已與社會局及衛生局研議相關事宜，但長照服務業務涉及各局處，目前依服務性質劃分的模式，在人力調度及資源分配上較為合宜。此外，市府亦提供民眾長照申請一站式服務，並針對相關手續簡化行政程序。
張肇良指出，龍潭區武漢國中學生數持續增加，運動空間不足，建議興建風雨球場，並可考慮光電球場模式減輕財政負擔。劉仲成則回應表示，將會請校方先行針對周邊環境進行評估，首要原則為不干擾附近住戶，若確認無疑慮後，即可提報相關計畫，市府也會協助向中央爭取適當補助經費。
張肇良也反映三坑地區長期缺乏合宜的活動中心，並提到永福宮280周年具有文化與社區價值，卻因地方樸實未申請補助，盼市府主動協助。他呼籲，針對地主願意無償捐地作為活動中心的案件，市府不應等待通盤檢討，應依需求提前啟動用地變更程序，避免建設再度延宕。
民政局長劉思遠指出，永福宮附近土地為宗教專用區，後續若要建置活動中心，仍需變更為機關用地為宜。此外，目前龍潭區公所亦著手請設計公司協助辦理相關事宜。都發局長江南志則補充，該土地為宗教專用區，待民政局評估當地需求性後，會視評估結果協助處理都市計畫變更事宜。
有關永福宮圓醮補助，副市長蘇俊賓表示，將請民政局協助處理相關事宜，並確認後續是否有相關宗教文化活動合作機會。劉思遠也補充，後續將盤點相關經費，並視情況予以協助。
