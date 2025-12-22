引新聞

「業務王 APP」導入台灣大哥大共研ASR語音辨識模型 講台語嘛耶通

張芸瑄

（記者張芸瑄／綜合報導）台灣 B2B 行動應用服務領導品牌 「業務王APP（SalesKing.AI）」 今日宣布，正式採用專為台灣人打造的「台灣大哥大ASR語音辨識模型」，協助全台企業業務團隊大幅提升外勤效率。這次合作將ASR（Automatic Speech Recognition）技術導入業務王 APP 的語音輸入、拜訪紀錄、客服回覆與教育訓練模組中，並支援中、英、台、客等多種語言辨識，讓第一線業務使用更直覺、速度更快。

「業務王APP（SalesKing.AI）」長期投入行動業務員管理技術，平台累計逾千家企業使用。本次導入「台灣大哥大ASR語音辨識模型」，不僅辨識準確率高達97%以上，能有效提升語音辨識品質，也強化行動端資訊彙整、行程建議以及客戶回訪管理等流程。

台灣大哥大表示，此次協作不僅展示本土 AI 語言模型的成熟度，更是台灣 AI 企業應用落地的重要里程碑。藉由累積超過18,000小時語音數據所打造的在地語言模型，其台語支援能力更貼近業務實際場景應用，例如拜訪紀錄快速口述：「今仔日佮客戶討論產品使用情形…」，系統即可自動轉成可讀報表，減少人工輸入時間。

圖／台灣大哥大人員口述：「今仔日佮客戶討論產品使用情形…」，系統即可自動轉成可讀報表，減少人工輸入時間。（威納科技股份有限公司 提供）
針對此次技術突破，「業務王 APP」創辦人莊澤群強調：

「台灣許多中小企業與傳產業務在拜訪客戶時，往往有高達七成的溝通情境是使用台語或『國台語夾雜』。過去通用的語音辨識難以精準處理這種在地化的語言習慣，導致業務員即使有工具，最後仍需花費大量時間手打紀錄。

莊澤群進一步指出：『這次導入台灣大哥大ASR語音辨識模型，最讓我們驚豔的就是其對台灣在地語境的高理解力。這不只是技術升級，更是讓科技真正接地氣。我們的目標是讓 AI 成為業務員的隱形助手，讓他們能把雙手解放出來，將寶貴的時間花在最有價值的客戶經營與關係維護上。』」

圖／莊澤群指出：『這次導入台灣大哥大ASR語音辨識模型，讓科技真正接地氣。讓 AI 成為業務員的隱形助手。』（威納科技股份有限公司 提供）
承接創辦人的願景，業務王團隊也分享，AI 將成為企業外勤管理的「第二大腦」。透過台灣大哥大共研模型，未來將陸續推出更多結合AI的功能，包括：

  1. 智慧業務小秘書（拜訪摘要、後續任務自動建立）

  2. 即時話術建議（依客戶常見問題給予最佳回覆）

  3. 自動生成客戶簡報與會議紀錄

  4. 多語言應對場景（逐步支援日文、東南亞語系）

此合作也象徵台灣中大型企業在「AI 商用化」上的新進程。台灣大哥大將持續攜手 SaaS 服務商，打造更符合企業需求的 AI 應用並建構產業生態圈。

