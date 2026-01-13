業務男求愛被拒！崩潰「洗了仍飄起司味」 醫揭6發臭原因：內褲變培養皿

記者鄭玉如／台北報導

男性私密處飄出異味，小心影響親密關係。泌尿科醫師陳鈺昕提到，男性生殖器正常會有淡淡體味或輕微汗味，但若出現酸味、魚腥味或起司味，可能是感染或清潔不當所致，並分享6種「小弟弟洗了還是臭」的原因，例如包皮過長、病菌感染等。

陳鈺昕在臉書粉專指出，診間來了一名患者，擔任業務，平時在外東奔西跑，下半身經常反覆乾濕，每次想與另一半發生親密關係時，總是被各種藉口婉拒，讓他感到相當困惑，直言自己明明已經洗過澡，卻仍被嫌氣味不佳，其實問題可能出在包皮。

陳鈺昕解釋，男性陰莖在正常情況下，聞起來應是淡淡的體味或輕微汗味，氣味主要來自汗腺與皮脂腺分泌後混合的味道；一般人在清潔後，應不會有明顯異味，若出現酸味、魚腥臭或起司味等刺鼻氣味，需特別留意私密處是否遭到感染。

陳鈺昕列出6種男性私密處發臭的常見原因，首先是「包皮過長」，包皮與龜頭之間的縫隙容易藏污納垢，若未徹底清潔，累積發酵恐產生臭味，甚至引發感染；再者是「汗腺分泌旺盛」，鼠蹊部汗腺發達，在潮濕悶熱的環境中，汗水與皮脂結合後被細菌分解，容易產生異味；以及「尿液殘留」，排尿後未擦拭乾淨，尿液接觸空氣或皮膚後，經細菌分解產生氨氣，便會散發尿騷味。

另外，「個人衛生不佳」也是原因之一，性行為或自慰後未將體液清洗乾淨，與細菌混合後變質發酵，易產生異味；「內褲不勤換」也需注意，內褲穿太久未更換，分泌物長期附著，容易成為細菌培養皿，散發難聞氣味；最後是「病菌感染」，若已有發炎（例如包皮龜頭炎、尿道炎）或病菌感染（例如淋病、披衣菌、念珠菌），除了臭味外，還可能伴隨紅腫、搔癢或異常分泌物。

陳鈺昕提醒，若私密處反覆出現發炎、紅腫或異味，建議儘早就醫。想擺脫異味，平時應徹底清潔、保持乾爽，洗澡時翻開包皮，以清水或弱酸性私密處專用洗劑清洗；衣著選擇透氣材質，排尿後確實擦乾，並每3至6個月更換新內褲。若反覆發炎或細菌滋生嚴重，也可評估是否進行割包皮手術，改善清潔困難，有助於降低泌尿道感染及性傳染病風險。

