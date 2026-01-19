業務男洗澡仍被嫌臭！醫曝「包皮過長」是禍首

一名從事業務工作的男性患者因工作關係經常在外奔波，私密處常處於潮濕悶熱狀態，每次想與另一半親密時總被各種理由婉拒。該名患者向醫師抱怨明明才剛洗過澡，卻仍被抱怨有異味，讓他相當困擾。

男性陰莖正常會有淡淡的體味或輕微汗味，氣味主要來自汗腺與皮脂腺分泌結合後的味道。（示意圖／Pexels）

恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕在臉書專頁「恆昕泌尿科診所」說明，男性陰莖正常會有淡淡的體味或輕微汗味，氣味主要來自汗腺與皮脂腺分泌結合後的味道。一般人在清潔後應無明顯異味，若出現酸味、魚腥臭或起司味等刺鼻味道，則需特別留意是否遭到感染。

廣告 廣告

陳鈺昕指出，造成清洗後仍有異味的原因包括包皮過長、汗腺發達、尿液殘留、個人衛生、不換內褲及病菌感染等六大因素。其中包皮過長是常見原因，包皮與龜頭之間的縫隙容易藏汙納垢，包皮垢若不徹底清潔會累積發酵，發出難聞氣味甚至引起感染。

排尿後未擦拭或沒把餘尿抖乾淨，尿液接觸到空氣或皮膚後細菌分解產生氨氣，即散發尿騷味。（示意圖／Pixabay）

陳鈺昕表示，人體鼠蹊部的汗腺發達，尤其在潮濕悶熱的環境中，汗水與皮脂相結合後被細菌分解容易產生異味。此外，排尿後未擦拭或沒把餘尿抖乾淨，尿液接觸到空氣或皮膚後細菌分解產生氨氣，即散發尿騷味。

性行為或自慰後沒把身上的精液、體液清洗乾淨，在體液與細菌的混合作用下變質發酵也會產生異味。內褲穿太久不更換，分泌物日積月累附著在內褲上，長期下來成為細菌的培養皿而散發難聞氣味。

陳鈺昕提醒，若已有發炎如包皮龜頭炎、尿道炎，或病菌感染如淋病、披衣菌、念珠菌等，除了臭味之外還會伴隨紅腫癢、異常分泌物等症狀。若有反覆發炎、癢痛、紅腫困擾，或曾自行擦藥但症狀反覆者，應尋求泌尿科醫師進一步治療。

洗澡時應翻開包皮，使用清水或適度使用弱酸性的私密處專用洗劑清洗包皮內側與龜頭。（示意圖／Pexels）

針對改善方法，陳鈺昕建議，洗澡時應翻開包皮，使用清水或適度使用弱酸性的私密處專用洗劑清洗包皮內側與龜頭，擦乾後把包皮推回原位，並穿著透氣內褲，排尿後確實擦乾、保持私密處乾燥，定期3至6個月更換新內褲。

陳鈺昕表示，若想降低包皮反覆發炎或泌尿道感染風險，建議可透過割包皮來改善。割包皮後細菌滋生空間減少，陰莖表面的厭氧菌會顯著減少，而厭氧菌通常是惡臭的來源。

世界衛生組織指出割包皮可有效降低HIV、人類乳突病毒HPV及潰瘍性性病如梅毒的感染風險，也可降低龜頭敏感度、延長性行為時間，且選擇合適的手術方式，傷口美觀且術後恢復時間短。

延伸閱讀

沒算到劫數！蘆洲蔥油餅老翁斜槓乩身 辦事完返家遭兒砍死

柯文哲營養午餐「騙票」說 楊植斗喊話：別成2028藍白破局推手

影/川普威脅對歐洲8國加關稅！介文汲：歐盟根本「已被分裂」