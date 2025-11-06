業務界偏門神招！「香氣開運法」掀社群熱潮
黑曜石聖木噴霧被封氣場升級神器
【記者 陳姿穎／台北 報導】近期，在社群平台「Threads」上掀起一波又真又鬧的「業務偏門開運法」熱潮，網友們紛紛現身分享自己為了業績無所不用其極的奇招，從拜土地公、穿紅內褲、踩名片，到含牙膏唸咒語，全都認真到讓人忍不住懷疑，這到底是玄學還是KPI驅動的信仰。
就在這串越看越荒謬、卻又意外真誠的留言海中，一款被稱為「氣場升級香」的產品Youfiel 黑曜石聖木精油噴霧意外竄紅。
一噴氣場提升、客人就來？奇門偏方滿天飛，香氣玄學成新信仰
在討論串中，眾多從事業務工作的網友們傾囊相授各種「傳說中的偏門心法」。有人堅信「一定要拜土地公，連業績金額都要講清楚含稅未稅」，有人笑說「只要剛起念想午休吃飯，客人就會立刻來」，也有人透露「前輩教過談大案那天要把客戶名片放在鞋墊下，象徵穩踩腳下」。
留言越看越玄，也越看越真，甚至有人補上實戰經驗，「前輩說要含牙膏在嘴裡，念三次『客人快來』」，還有人總結出「聖木精油要配上咒語『今天好閒都沒人』」
在百門齊放的玄學中，這瓶被暱稱為「氣場升級香」的黑曜石聖木噴霧幾乎讓所有人都心動。原PO直指，「噴完氣場變順、連客人都變溫柔」，也有網友笑稱「一噴就有好事發生，根本是職場人香氣護身符」。
▲品牌強調黑曜石聖木精油噴霧香氣以來自南美的神聖香木製成，結合巴西黑曜石能量礦石，象徵穩定與清淨。
從爆紅到缺貨 聖木噴霧重新補貨掀搶購
據了解，這款Youfiel黑曜石聖木精油噴霧，其實早在今年中爆紅時就賣到全通路缺貨。品牌強調香氣以來自南美的神聖香木製成，結合巴西黑曜石能量礦石，象徵穩定與清淨。隨著這波偏門討論再起，「香氣開運法」成為現代人壓力調節的幽默出口，也讓網友敲碗喊話，「哪裡買」、「還有貨嗎」、「拜託連結」等網友回覆。
品牌現身加碼，祭出神級優惠
值得一提的是，隨著討論熱度延燒，Youfiel官方帳號也親自現身留言串，透露被網友熱議的討論度嚇到，更進一步承諾「目前已全面補貨中，下單輸入優惠代碼【youfiel】即享全品項88折，再加碼贈送5ml聖木mini噴霧乙瓶（價值$199）」。這個「神出手」立刻掀起二次熱度，讓原PO直呼「竟然釣到品牌小編現身！還有脆友福利優惠碼，真的是逼我們再囤一波」。
氣場升級香，成為新世代職場小信仰
從笑話變成共鳴，「氣場升級香」不只是香氛，更是一種讓人穩定下來的微型儀式。有人為了求業績、有人為了求心安，也有人單純求個「氣場」，但所有人都在這瓶香氣裡找到一點「順」的感覺，那或許不是玄學，而是一種對生活的信任。
對此，品牌也指出，不論是哪種開運方式，最重要的其實都是「心誠則靈」，黑曜石聖木噴霧被視為「顯化的橋樑」，在每一次噴灑的瞬間，提醒自己「我準備好了」，讓香氣不只是氣味，更是一種讓人回到自己、重新聚焦意圖的力量。以「JOURNEY WITH LIGHT」為願景延伸出日常儀式美學，期許每個人都能在香氣之間，「感受自我、感受宇宙， 感受You Feel」，找到屬於自己的信念之光。
產品頁面： https://www.youfiel.tw/product/detail/1057（圖／業者提供）
