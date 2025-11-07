業外獲利＋強韌電網雙引擎啟動 華榮第三季獲利爆量

文 ‧ 杜立羽

▲圖片來源：華榮公司官網

今(7)日台股市場再度向下回跌超過248點，跌破2萬8千點大關，指數收在27651，量能呈現縮減，不少個股賣壓也隨之出籠，其中電線電纜族群的華榮(1608)值得觀察守穩五日線後能否延續向上，第三季營收受惠於轉投資金居(8358)帶動華榮較去年同期年增17倍之多。

華榮主要從事從事各種電線電纜及銅製品等之加工、製造、銷售及施工，以及各種電力、通信工程設計、施工維護及技術服務。是台電少數合格的345 kV超高壓電纜供應商，具設計、製造、鋪設統包能力。

先前華榮看好AI伺服器需求將會推升銅箔基板供應攀升，因此決議轉投資銅箔廠金居(8358)，法人指出華榮持有金居大約7812張，持有成本約每股58元，已如今11月初220做計算，獲利約279%，帳面金額增值逾12.6億元，在金融評價利益帶動下，對EPS影響超過2元，推升第三季EPS達3.74元，賺贏前六季總和。

除了業外營收外， 近年來本業受惠於國內強韌電網計畫，公司表示目前在手訂單超過80億元，其訂單包含345KV特高壓輸電線纜以及161KV超高壓輸配線纜及器材工程，為此將新增15部火力發電機組，1551萬瓩電源開發，以力求分散式電網供電穩定。

▲圖片來源：CMoney 1608 華榮 K線圖

操作觀察-短線上延續五日線操作即可，重點留意大量低點若能守穩震盪，有望持續創波段新高。

