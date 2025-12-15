業界唯一！ 凱基人壽獲金管會特別貢獻獎

業界唯一！凱基人壽「花蓮光復鄉援助志工團體保險」創舉，公私協力回應社會需求，由金管會彭金隆主委頒發「特別貢獻獎」表揚，凱基人壽郭瑜玲總經理代表受獎。另獲衛福部致贈感謝狀，榮獲國家級雙項肯定。





「花蓮志工保險」以48小時行動創新 獲國家級雙肯定

凱基人壽以行動回應社會需求，「花蓮光復鄉援助志工團體保險」獲國家級雙肯定！榮獲金管會「特別貢獻獎」殊榮，並獲衛福部頒發感謝狀，成為同時獲得兩大中央部會表揚的壽險業者。此特殊表揚，不僅展現企業在制度創新與社會責任實踐力上的卓越作為，更凸顯凱基人壽於普惠金融與行動金融的突破，致力於讓保險成為連結社會安全網的重要力量，並以具體行動實踐「金融大回饋」。

金管會主委彭金隆頒發凱基人壽「特別貢獻獎」時，對凱基人壽此次作為表達高度肯定。他指出，壽險業要長期經營，財務表現至關重要，但對社會的持續承諾更是關鍵。凱基人壽在短時間內挺身而出，以具體行動展現社會責任與高效執行力，不以獲利為先，體現金融業以行動構築社會信任的價值，具體實踐「金融大回饋」的精神。

凱基人壽總經理郭瑜玲表示，「感謝金管會及衛福部的善意邀請，凱壽義不容辭響應。在災後動員中，我們不斷問自己：『凱基人壽還能做什麼？』從物資、志工到保障，再到回捐協助重建，希望用每一個關鍵行動，為災區盡一份心力，發揮安定社會的力量。這是我們的使命，也是初衷。」這項專案是凱基人壽以行動回應社會需求的重要實踐，更展現公司在普惠金融、制度創新與行動金融上的努力，也證明金融業在重大災害中，能成為強化社會韌性的關鍵力量。

樺加沙颱風重創花蓮後，大批志工投入光復鄉、富里等災區支援。凱基人壽在第一時間參與物資運送與志工行動，更在「我們還能做什麼？」的核心提問下，看見志工在第一線協助重建卻缺乏足夠保障的風險缺口。在金管會召開緊急會議後，公司立即啟動跨部門協作，從商品架構、流程規劃到法遵審查全面加速，在48小時內完成台灣首例「花蓮光復鄉援助志工團體保險」。

專案正式上線適逢2025年雙十連假，在金管會、衛福部與中央前進協調所的協力下，在假期間仍持續優化，使志工能在第一線即時獲得保障。專案落地後，凱基人壽更承諾本案所得保費全數回捐衛福部，用於花蓮災區重建，讓「金融大回饋」形成正向循環，將保障與關懷延伸至更深遠的地方。

這份志工保險的誕生，不僅是公私協力的良好示範，更重新定義金融業在重大災害中可發揮的積極角色—不只是金融服務的提供者，更是穩定社會的力量。凱基人壽將持續「We Share We Link」核心信念，以穩健為根、信賴為心、永續為向、創新為翼，讓保險在社會安全網中發揮更大效益，守護社會、安定人心。



