業界專訪/放電獨角獸 EVOASIS 副董事長鄭旭捷
在2018年，那個純電車還在國內飽受質疑，甚至要找個充電樁都有困難的時間點，一群從事能源開發的人，卻毅然決然的踏進電動車充電服務的領域成立了EVOASIS，宣示打造電動車的充電綠洲，當然主要推手，莫過於董事長陶百群Patrick和副董事長鄭旭捷Calvin這兩個「孤獨的先行者」，而在他們好不容易在2025年成為了充電站龍頭之時，卻又拋出了新的震撼議題，也開始讓人好奇，因此造就了這次Calvin的專訪，讓我實際看看，這些新創獨角獸主事者的腦袋，到底裡面都在想什麼。
源點小檔案：
資本額：約新台幣6.98億元
成立時間：2019/9/12
董事長及副董事長：創辦人暨董事長陶百群、副董事長鄭旭捷
主要股東結構：全球最大資產管理貝萊德為策略股東之一
主要服務項目：台北、台中、台南三處營業據點
業務布局概況：充電據點1000個以上，包含快充及慢充據點；快充站120站以上
充電合作夥伴：台灣中油、台糖加油站、統一企業(含家樂福等)、交通部高速公路局、台北市政府、台南市政府、微風集團。
2025年：AC 780, DC 610 槍，DC 120站
2026年：DC：254站（含已簽建置中），總目標是再增500槍
日前，EVOASIS發布了他們在2025年的成績單，運用據營運、智慧調度與友善場域合作，構建出了覆蓋全國的DC快充與AC慢充網絡，憑藉著120座的DC快充站、600支的快充槍頭還有高達14萬的註冊會員，在近期宣布他們正式超越排名第二的Tesla，成為全台規模最大、使用人數最多的充電服務平台；對此，Calvin首先就談到了EVOASIS的成立，是因為他們這些早期的電動車車主，面對當時窘迫的充電環境，認為需要一個平台來解決這個問題，當然他們也知道，這是一個非常「危險」的投資，因為前景不明，外加上打造充電站無論土地、設備、維護都是相當大的成本，不過包括在包括政府等單位的大力推廣和協助還有貝萊德另類投資的注資以及消費者的支持和肯定，讓EVOASIS成功的度過最艱難的時段，造就了我們成為當前會員數全台灣最多、站點數全台灣最多，同時FB追蹤者也是最多的充電站營運商。
而在這個成為充電界一哥的時間點，EVOASIS卻順勢拋出了全新的震撼彈，包括了「佔位費」、「充電上限」、「高用量營業用車訂閱制方案」等可以說業界首創的模式，對此，Calvin也有另類的解讀他認為，他認為過去國內的電動車比較像是玩具，並不是消費者家中唯一的車，所以充電焦慮這件事情比較沒有那麼明顯，但到現在為止，電動車已經轉型成為營業用車的首選，所以在bz4X降價、n7的推出後，低價電動車越來越多，也讓營業用車未來將成為品牌首先需要搶的族群，訂閱制月租688元，限定時段電價75折就是我們提出的解決方案，消費者只要使用約莫450度就可以打平，所以這些高用量用戶將是未來市場上必須要去爭搶的目標族群，運用月租的模式去提高黏著度和忠誠度，打折的收費也不是免費，也可提升離峰時段的充電效率，更相當程度的避免了當初GOGORO在推動換電吃到飽時後續衍生出的大量問題；此外，為了強化充電的翻桌率，他們也決定要開始收取佔位費以及尖峰時刻的充電上限，讓車主在充飽電之後就可以馬上離開，也避免了影響其他人的使用權利。
最後，當談到EVOASIS未來發展目標的時候，哪怕我已經提早給了他們我的訪問大綱，但可以明顯看出Calvin還是思考了許久才做出回答，他認為EVOASIS接下來需要解決的問題還是相當的多，包括持續擴點和維持既有的服務品質甚至到IPO上市其實都還算是相對較小的問題，在這個AI發展蓬勃且迅速的時代，每五年就極有可能會經歷一個時代的更迭，現階段EVOASIS不只擁有超級充電站，更提供了在家充電的服務，但未來包括電動車的「自動駕駛」、「無人車隊」出現後的課題才是更重要的，因此他們也積極的在推動相關的發展，希望藉由EVOASIS為起點，衍生到整個周邊產業，他也認為整個充電服務網絡，未來的產值將不輸給電信業。
專訪結束後，我環繞EVOASIS的辦公室一圈，發現整間公司的員工看起來都相當的年輕，或許就像他們的名字「充電綠洲」一樣，訴說著這個年輕品牌將會從沙漠中的嫩芽，逐漸發展成為一個朝氣蓬勃的綠洲。
