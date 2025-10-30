業界捐贈豬瘟檢測試劑 縮短檢測時間

非洲豬瘟中央前進應變所30日獲得業界捐贈1000劑病毒檢測試劑，約1萬頭豬隻的檢測量能，檢驗流程可以縮短一半時間。行政院長卓榮泰強調，從中央到地方、民間與政府、國內到國外，國人一起合作面對豬瘟，也只有團結，才能夠打贏這場戰爭。



基龍米克斯生物公司、臺灣賽默飛世爾公司捐贈1000劑的非洲豬瘟檢測試劑。行政院長卓榮泰謝謝基龍米克斯生物公司以及臺灣賽默飛世爾公司不遠千里運來1000劑的非洲豬瘟快速檢測的試劑，縮短檢測的步驟與時間，讓我們可以更快速的精確掌握到試驗的結果。

廣告 廣告

臺灣賽默飛世爾科技公司總經理鄭婷之表示，試劑經歐盟認證，也是在世界動物衛生組織第一個拿到認證的試劑，希望試劑能加入防疫，讓世界更安全健康與潔淨。



基龍米克斯生物科技公司董事長周孟賢說，擴大篩檢是預防非洲豬瘟很重要的部分，試劑量能要充足，才能在發生疫情時快速採檢應變。



農業部次長杜文珍表示，一般PCR檢測是一次一豬隻，時間長達5到6小時，但是這個試劑只要3小時，而且一次10豬隻；1000支非洲豬瘟檢測試劑，可以做到10萬頭豬隻檢測。目前全臺有6個初篩實驗室，因案例場在臺中，目前試劑優先放中興大學實驗室。