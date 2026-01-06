業界盼改善北士科交通不便 市府研議因應措施

（中央社記者劉建邦台北6日電）輝達即將進駐北士科，台北市議員今天針對北士科未來交通發展規劃開協調會，業者代表提到目前現況交通不便、生活機能差，呼籲市府可提前規劃交通路網；交通局允諾研議因應措施。

國民黨台北市議員林杏兒在議會召開北士科交通及發展規劃說明案協調會，邀多家進駐北投士林科技園區的業者代表及台北市交通局、捷運局等官員出席。

北市交通局報告提到，將對北士科現有交通瓶頸進行改善，如檢討承德路與福國路口的車流轉向、擴增大度路的交通容量如取消機車專用道，提早規劃公共運輸並強化聯外道路交通，像規劃進北士科公車路線或快捷公車等。

報告提到，輝達（Nvidia）估2029年進駐北士科，已研議在明年設置福國路公車專用道等作法。北市捷運工程局官員報告將以社子士林北投大同區域路網進行規劃。

列席地產公司代表說，客戶擔憂北士科未來生活機能不足，客戶員工曾提出不願至北士科上班，因生活機能差；有客戶擔憂北士科恐變如內科上下班尖峰時段塞車。

建設公司代表提到員工擔憂北士科未來開發後，通勤時恐與工程車爭道。資訊業者代表說，北士科地點遠，現況公車班次少且等候時間長，建議在捷運芝山站設直達園區的公車。

其他業者稱市府對北士科部分地段規劃減少停車格，因園區離市區較遠，加上路段幅寬小，若未來有大批廠商進駐，恐因停車格不足，造成當地嚴重塞車。

台北市交通局局長謝銘鴻在協調會說，多數業者擔憂北士科未來恐遇如內科塞車狀況，但市府改善內科交通是採增加接駁公車路線等方式，北士科將朝此方向規劃。

他說，至於北士科的公車班次少，因業者遇缺工問題，將研議由市府補貼等方式，提高業者增開班次意願，並規劃公車專用道等措施，市府已積極提因應方式，如拆除大度路機車專用道分隔島，預期將可改善車流。

捷運局長鄭德發在協調會說，非輝達進駐才評估設置輕軌，從目前狀況評估未來運量恐提升，初步研議將分批建置北士科跟社子島捷運路網，擬採延伸捷運路網為方向。（編輯：張銘坤）1150106